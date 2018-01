Caroline Wozniacki è la regina degli Australian Open | Halep ko in tre set

Caroline Wozniacki trionfa a Melbourne : Prima vittoria in carriera in una prova dello Slam per Caroline Wozniacki che si è imposta col punteggio di 7-6 , 7-2, , 3-6, 6-4 sulla rumena Simona Halep nella finalissima degli Australian Open in ...

Australian Open 2018 : Caroline Wozniacki sfata il tabù - batte Simona Halep in finale e conquista la vetta del ranking WTA : Caroline Wozniacki ce l’ha fatta. Dopo anni di sacrifici e sconfitte nel momento decisivo, ottiene il suo primo Slam in carriera superando nella finale del singolare femminile degli Australian Open la rumena Simona Halep con il punteggio di 7-6 3-6 6-4 in 2 ore e 53 minuti di partita. Una vera battaglia in cui ha prevalso la danese vincendo prima di tutto le proprie paure e poi una Halep allo stremo delle forze. Un successo significativo ...

La tennista danese Caroline Wozniacki si è aggiudicata il torneo femminile della 106ª edizione degli Australian Open dopo aver battuto nella finale di Melbourne la romena Simona Halep per 7-6, 3-6, 6-4. Dopo aver vinto il primo set per 6-7, Wozniacki

Australian Open - Caroline Wozniacki in finale : A Melbourne è appena iniziata la seconda semifinale, quella tra la numero uno del mondo Simona Halep e la campionessa dell'edizione …

Australian Open 2018 : Caroline Wozniacki conquista la prima finale in carriera a Melbourne! Sconfitta Elise Mertens in due set : Missione compiuta per Caroline Wozniacki. Era la favorita sulla carta e la danese non ha deluso le attese nella prima semifinale dagli Australian Open 2018. Nella Rod Laver di Melbourne, la n.2 WTA conquista l’accesso alla finale per la prima volta in carriera in questo Slam superando la belga Elise Mertens (n.37 del mondo) con il punteggio di 6-2 7-6 in 1 ora e 40 minuti di gioco. Caroline attende ora il nome della vincitrice ...

Australian Open 2018 : Caroline Wozniacki conquista la semifinale. Carla Suarez Navarro piegata in tre set : Nell’ultimo match in programma quest’oggi a Melboune (Australia), è Caroline Wozniacki (testa di serie n.2 del seeding) ad avere la meglio della spagnola Carla Suarez Navarro (n.39 del ranking) con il punteggio di 6-0 6-7 6-2 in 2 ore e 14 minuti di partita nella partita valida per i quarti di finale degli Australian Open 2018. La danese si qualifica alle semifinali dove incontrerà la sorprendente belga Elise Mertens, vittoriosa ...

Australian Open 2018 : i risultati di oggi del tabellone femminile (21 gennaio). Ai quarti Caroline Wozniacki ed Elina Svitolina : Nella settima giornata degli Australian Open non si registrano sorprese negli ottavi di finale della parte bassa del tabellone femminile: vanno avanti senza problemi la danese Caroline Wozniacki e l’ucraina Elina Svitolina. Devono soffrire per qualificarsi l’iberica Carla Suarez Navarro e la belga Elise Mertens. La danese Caroline Wozniacki liquida in un’ora di gioco, con un secco 6-3 6-0, la slovacca Magdalena Rybarikova. ...

Australian Open 2018 : le partite di domani (19 gennaio). Tornano in campo Andreas Seppi - Rafael Nadal e Caroline Wozniacki : Quinta giornata degli Australian Open, quella di domani, che, a Melbourne, vedrà andare in scena il terzo turno della parte alta del tabellone maschile e della parte bassa di quello femminile. Torna in campo, per l’Italia, opposto al bombardiere croato Ivo Karlovic, Andreas Seppi: l’altoatesino può sfruttare l’assenza di teste di serie sul suo percorso per spingersi fino ai quarti di finale. Chi vincerà questa sfida infatti ...