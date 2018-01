Carnevale di Viareggio | su il sipario | e sui carri torna Cicciolina FOTO

Viareggio - Tutto pronto per il Carnevale - al via le sfilate dei carri allegorici : I carri allegorici e le maschere Unici al mondo per dimensioni, movimenti e coreografie, quest'anno sul Lungomare di Viareggio sfileranno nove carri allegorici di prima categoria , che possono ...

Carnevale di Viareggio 2018 : date - programma - carri - biglietteria e storia dei rioni : Sabato 27 gennaio prenderà il via il Carnevale di Viareggio 2018, famoso in tutto il mondo per le sfilate dei carri allegorici in carta pesta più belli e spettacolari d’Italia. Sarà un mese con un programma ricco di eventi e spettacoli all’insegna del divertimento per adulti e bambini. Scopriamo ora nel dettaglio quali saranno gli appuntamenti principali del Carnevale di Viareggio 2018 e le informazioni sui biglietti. Dal 27 gennaio al 17 ...