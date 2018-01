Cantù | donna rifiuta di farsi visitare da medico di colore

: RT @luci69dc: Vigliacchi razzisti, fieri della loro razza bianca, che rifiutano medici neri. Andate a leggere cosa scrissero quando quel mu… - garbatella1963 : RT @luci69dc: Vigliacchi razzisti, fieri della loro razza bianca, che rifiutano medici neri. Andate a leggere cosa scrissero quando quel mu… - deb8479eaeef410 : RT @luci69dc: Vigliacchi razzisti, fieri della loro razza bianca, che rifiutano medici neri. Andate a leggere cosa scrissero quando quel mu… - BeanSiCiuin : RT @luci69dc: Vigliacchi razzisti, fieri della loro razza bianca, che rifiutano medici neri. Andate a leggere cosa scrissero quando quel mu… - maciampi1789 : RT @luci69dc: Vigliacchi razzisti, fieri della loro razza bianca, che rifiutano medici neri. Andate a leggere cosa scrissero quando quel mu… - MarcoVi18 : A #Cantù una donna non accetta le cure alla guardia medica perchè “non si fa toccare da un medico negro”. È qui c… -

(Di sabato 27 gennaio 2018) Si era presentata alla guardia medica di, ma quando si è ritrovata di fronte il dottor Andi Nganso, trentenne - nato in Camerun, ma residente in Italia da 12 anni -, ha pensato bene di rinunciare alla visita e di lasciare l'ambulatorio asserendo, piccata, «Non mi faccio toccare da un negro». Lo sconcertante episodio di razzismo, reso noto dallo stesso Nganso (e portato alla ribalta dal quotidiano locale "La Provincia di Como"), è accaduto qualche giorno fa. Il, che quel giorno era di turno in ambulatorio, sebbene disorientato dalla reazione spropositata della, ha reagito con un pizzico d'ironia, commentando l'episodio con una battuta: "Non ti fai toccare da un‘negro' ? Io ti ringrazio. Ho 15 minuti per bere un caffè". Il post, per onor di cronaca, terminava con un insulto, piuttosto chiaro anche se autocensurato, alla. Ovviamente, l'ironica risposta, è ...