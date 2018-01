Cancro al seno | ecco quali omega 3 consumare per prevenire e combattere in maniera più

Sanità : “bassa qualità” in molti ospedali per infarto - Cancro al seno e parto : Ancora troppi ospedali in Italia – dal Nord al Sud – non rispettano gli standard indicati dalla comunità internazionale per garantire la qualità e l’efficacia dell’intervento quando si tratta di infarto, tumore al seno e parto, rimanendo sotto la soglia del numero minimo di prestazioni che garantiscono sicurezza e buona riuscita. E’ il quadro che emerge dai primi risultati del nuovo sistema di monitoraggio ...

Tumori : l’esercizio fisico allunga la vita delle donne che hanno avuto il Cancro al seno : Uno studio dell’Universita’ della California del Sud, pubblicato sul Journal of Clinical Oncology, ha rilevato che l’attività fisica fa allungare la vita delle donne che hanno avuto un tumore al seno: fare sport riduce il maggior rischio di malattie cardiovascolari, diabete e di recidiva del tumore. “Il cancro al seno ha un tasso di sopravvivenza relativamente alto, e molte persone non si rendono conto che la principale ...

Cancro al seno : il gene Jolie non aumenta la mortalità : Chissà quindi cosa avrà pensato Angelina Jolie dopo aver appreso che la scienza , la stessa che l'ha convinta ad accettare una menopausa a 39 anni ed a rinunciare al seno, si è almeno in parte ...

Cancro - gene “Angelina Jolie” non aumenta la mortalità del tumore al seno : Quando cinque anni fa una delle attrici più ammirate del mondo annunciò di essersi sottoposta a una doppia mastectomia per evitare le conseguenze del tumore che aveva ucciso la madre e la zia, moltissime donne si precipitarono a fare esami e screening. Oggi, dopo che Angelina Jolie ha deciso tre anni fa di farsi rimuovere anche le ovaie, arriva la notizia che la mutazione del gene Brca, che aumenta fino a otto volte il rischio di Cancro, non è ...

Cancro al seno : un nuovo studio permetterebbe di predire la metastasi analizzando i linfonodi : Gli scienziati del King’s College London credono di aver trovato un modo per identificare le pazienti con Cancro al seno che hanno più probabilità di sviluppare la metastasi e quelle che sono meno a rischio. Attualmente, quando ad una paziente viene diagnosticato un Cancro al seno, i medici devono capire se le cellule tumorali si sono già diffuse in alcuni dei loro linfonodi. Se questo avviene, i pazienti dovranno ricevere trattamenti più ...

Fiorenza Calogero - la bellezza oltre il Cancro al seno 'Donne - prevenite' : 'Non ho rinunciato ai miei spettacoli, a giugno, luglio, agosto e settembre. Avevo la certezza della malattia e un po' mi sono appellata anche a Sant'Anna (la Calogero si è esibita alla Festa a mare ...

Così le "Breast Unit" possono aiutare efficacemente le donne con Cancro al seno : Chi si rivolge ad un centro di senologia multidis ciplinare, le unità senologiche (Breast Unit), ha un 18% in più di sopravvivenza dal tumore al seno rispetto a chi si rivolge a strutture non ...

Medicina - Cancro al seno : uno studio rivela il ruolo di soia e verdure crocifere sugli effetti collaterali delle cure : Un team di scienziati del Georgetown Lombardi Comprehensive Cancer Center ha scoperto che il consumo di cibi di soia (come latte di soia, tofu ed edamame) e verdure crocifere (come verze, cavoli, cavoli cinesi, cavolini di Bruxelles e broccoli) può essere associato ad una riduzione dei comuni effetti collaterali delle cure contro il cancro al seno nelle persone sopravvissute alla malattia. I ricercatori dicono che le persone che sopravvivono ...

Medicina - Cancro al seno : scoperta una nuova connessione con i contraccettivi ormonali : Le donne che usano il controllo ormonale delle nascite, come pastiglie o dispositivi che rilasciano ormoni, sono esposte ad un rischio leggermente più alto di cancro al seno, secondo un nuovo studio pubblicato nel New England Journal of Medicine. Questo studio capovolge la supposizione ampiamente diffusa sui contraccettivi moderni per le giovani generazioni di donne, secondo cui i contraccettivi ormonali sono più sicuri dei vecchi metodi che ...

Cancro e contraccettivi ormonali. Più rischio per tumore al seno ma meno possibilità per quelli a ovaie - endometrio e colon-retto : 07 DIC - (Reuters Health) - Le donne che attualmente usano o hanno usato di recente la contraccezione ormonale correrebbero un rischio più elevato del 20% di sviluppare un tumore del seno. A rivelarlo ...

Tumori : anche con i contraccettivi moderni rilevato un lieve aumento di rischio di Cancro al seno : Uno studio danese ha rilevato un lieve aumento del rischio di cancro al seno tra le donne che assumono la pillola contraccettiva o utilizzano la spirale medicata, anche se di tipo moderno. Il team di Lina Mørch dell’università di Copenhagen ha illustrato la scoperta nel “New England Journal of Medicine”: dalla ricerca è emerso che ogni 100.000 donne, l’uso di contraccettivi ormonali causerebbe 13 casi in più l’anno ...

Si cura il Cancro al seno con dieta e argilla : donna operata d'urgenza : Affamare se stessa per affamare il tumore convinta che le neoplasie "muoiano di fame". E' l'assurda teoria che ha convinto una donna di 65 anni, madre di tre figli, a dimagrire di ben 30 chili nel tentativo di sconfiggere un cancro...

Cristina Donadio e il Cancro al seno : il segreto inconfessabile della Scianel di Gomorra : Tutti la conosciamo come Scianel di Gomorra, la temibile boss della serie tv, ma nella realtà Cristina Donadio è una donna forte, che ha affrontato mille ostacoli e dolori, tra cui un inconfessabile cancro al seno che ha avuto mentre era sul set della serie di Sky. In un'intervista pubblicata su Vanity Fair, l'attrice racconta la sua vita prima del successo di Gomorra: dalla gravidanza a soli 16 anni, al matrimonio a 18 e l'incidente d'auto ...