Cancellato un bel programma di Maria De Filippi | ecco il nuovo programma che lo sostituirà

(Di sabato 27 gennaio 2018) Non ci sarà House Party: ildiDesarà su Francesco Totti e Laura Pausini. I dettagli sono in via di definizione, ma non dovrebbe mancare molto e potremo scoprire tutto sulla trasmissione cheHouse Party. Già questa è stata una novità nella sua prima edizione,si è divertita a far festa con i suoi ospiti che portavano un po' di sé sul palco e raccontavano aneddoti, si prestavano a giochi e si lasciavano andare nei ricordi. Non ci sarà una nuova edizione, maDetornerà in primavera su Canale 5 con delle novità. Evidentemente la formula è piaciuta e ha convinto, al punto che mezzora di spazio è sembrato poco a disposizione: il, infatti, dovrebbe prevedere un'intera puntata sull'ospite in questione. È un progetto, però in un certo senso richiama quello vecchio e sappiamo già che una puntata sarà dedicata a ...