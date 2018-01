Calciomercato Sampdoria | clamoroso inserimento per Giaccherini

Calciomercato Sampdoria - l’annuncio di Osti : importanti indicazioni : Calciomercato Sampdoria – Dopo la netta vittoria sulla Fiorentina, la Sampdoria ospita la Roma per la gara valida come recupero della 3^ giornata di Serie A, non disputata lo scorso 9 settembre per il violento nubifragiò che colpì Genova. Nell’immediato pre-partita, il ds blucerchiato, Carlo Osti, ha fatto un breve punto sul mercato ai microfoni di ‘Premium Sport’: “Non ci muoveremo sul mercato di gennaio, ma siamo ...

Calciomercato Sampdoria - idea Lirola per la fascia : GENOVA - La Sampdoria di Giampaolo ha messo nel mirino Pol Lirola . Il terzino spagnolo è di proprietà della Juventus , ma sta giocando in prestito nel Sassuolo di Iachini. Per il club di Ferrero può ...

Calciomercato Sampdoria - operazione in uscita : vicino il presito di Capezzi al Leganes : Calciomercato Sampdoria – Tra i giocatori che hanno trovato poco spazio sin qui nelle file della Sampdoria figura Leonardo Capezzi. Solo tre le presenze collezionate con la maglia blucerchiati fino a questo momento. Per questo motivo la dirigenza doriana starebbe pensando di cedere in prestito il centrocampista classe ’95 per fargli trovare maggior continuità per tornare da protagonista un domani in Serie A. Come riportato dalla ...

Calciomercato Sampdoria - via Alvarez? Già scelto il sostituto : 1/13 LaPresse/ Valter Parisotto ...

Calciomercato Sampdoria - possibile approdo di Bessa : la situazione : Calciomercato Sampdoria, assalto a Bessa. Il centrocampista del Verona piace eccome a Giampaolo che vorrebbe portarlo alla sua corte già dal mese di gennaio. Queste le ultime indiscrezioni che vengono riportate dalla Gazzetta dello sport. La rosea parla di un duello con il Bologna che vede però nettamente favoriti i doriani nella corsa a Bessa. L’unico elemento che potrebbe frenare la trattativa potrebbe essere l’eventuale esonero di ...

Calciomercato Sampdoria - Osti allo scoperto : l’annuncio sulle voci Zapata-Dortmund : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria è in campo per la giornata del campionato di Serie A, la squadra di Giampaolo in campo contro la Fiorentina. Ma a tenere banco è anche il mercato, in particolar modo voci su un interesse del Borussia Dortmund nei confronti di Duvan Zapata. Intervistato da Premium Carlo Osti ha fatto un importante annuncio: “non c’è niente, questo gruppo arriverà fino a giugno, poi si parlerà di ...

Calciomercato Sampdoria - le ultime sulla trattativa Zapata-Dortmund : importanti aggiornamenti : Zapata-Dortmund, LE ultime – La ripresa del campionato è alle porte. La Sampdoria si appresta ad ospitare la Fiorentina dopo il ko rimediato con il Benevento prima della sosta. Giampaolo dovrà fare a meno dello squalificato Sala, mentre in attacco Caprari e Zapata si giocheranno una maglia da titolare. Proprio la punta colombiana nelle ultime ore è finita al centro di un rumors di mercato. In particolare il Borussia Dortmund ha dimostrato ...

Sampdoria - Giampaolo parla di Calciomercato ed arrivano conferme : “Difficile dire come stia la squadra. Questa e’ stata una pausa insolita, con appena sette giorni per valutare i giocatori. Chi giochera’? Quelli che ho visto meglio, a prescindere dai cognomi”. Cosi’ il tecnico della Sampdoria, Marco Giampaolo, alla vigilia del match casalingo contro la Fiorentina, primo impegno dopo la sosta invernale. I blucerchiati sono andati in pausa in un momento avaro di soddisfazioni sul ...

Sampdoria - Giampaolo allo scoperto : il turnover ed il Calciomercato - le ultime : Sampdoria, mister Giampaolo ha parlato oggi in conferenza stampa in vista del trittico di gare importantissimo al quale è attesa la squadra. Se i doriani vogliono mantenere le posizioni valide per l’Europa devono senz’altro ripartire alla grande in questa seconda fase della stagione. Dunque il tecnico Giampaolo non crede nell’idea di utilizzare un ampio turnover: “No. La Samp deve ritrovare leggerezza, entusiasmo, deve ...

Calciomercato Sampdoria - Ponce passa alla Feralpisalò : GENOVA - Andrés Fabián Ponce Núñez passa dal Livorno alla Feralpisalò restando così in Serie C. L'attaccante è di proprietà della Sampdoria . I blucerchiati l'hanno ceduto in prestito al club ...

Calciomercato Sampdoria - incontro con il Bari : i blucerchiati puntano Galano e Anderson : Calciomercato Sampdoria – Ancora nessuna operazione in entrata per la Sampdoria che per questo mercato di gennaio aveva come priorità quella di trattenere tutti i big. I blucerchiati hanno pensato a sfoltire la rosa con la cessione degli esuberi. Ivan alla Pro Vercelli e Djuricic al Benevento sono due affari conclusi, ora Osti cercherà di piazzare anche Alvarez e Dodò. Qualche colpo in entrata però potrebbe arrivare in questi ultimi 10 ...

Calciomercato - tutte le trattative del giorno : Torino e Genoa show - sorprese di Atalanta e Sampdoria : Il Calciomercato sempre più nel vivo, ecco tutte le trattative del giorno. Il Napoli ha messo a segno un colpo per il futuro: il club partenoepo ha preso il giovane brasiliano Carlos Vinicius Alves Morais, che oggi svolgerà le visite mediche a Roma, alla clinica Villa Stuart. Morais è un attaccante centrale classe ’95 dal fisico imponente. La sua squadra di provenienza è il Real Sport Clube, che milita nella segunda Liga portoghese, ...

Calciomercato Sampdoria - ceduto Ivan alla Pro Vercelli : GENOVA - La Sampdoria sfoltisce ancora la rosa. Dopo Djuricic (Benevento), Cuomo (Spal) e Hadziosmanovic (Reggina), il club blucerchiato ha ceduto anche David Ivan alla Pro Vercelli , club che lotta ...

Calciomercato Pro Vercelli - colpo Ivan : in prestito dalla Sampdoria : Vercelli - La Pro Vercelli fa presa in casa Sampdoria . I l club blucerchiato ha ceduto David Ivan al club piemontese che lotta per la salvezza in Serie B. L'affare è ufficiale con la formula del ...