Calciomercato Napoli | ultimissime di oggi Politano a un passo

Calciomercato Napoli/ News - Younes : oggi a Castel Volturno - domani al San Paolo (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate alla squadra di Maurizio Sarri: prosegue la conoscenza del mondo azzurro da parte dell’ultimo acquisto, il nazionale tedesco Younes(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 12:05:00 GMT)

Calciomercato Napoli : Lucas vicino al Tottenham : Il brasiliano pronto a lasciare Parigi. I londinesi offrono un quadriennale. Da Napoli a Londra. Niente Lucas per il Napoli. Almeno stando a quanto riportano i media inglesi, sembrerebbe che il brasiliano attualmente in forza al Paris Saint German stia per prendere la direzione che conduce a Wembley per approdare in maglia Spurs. Il presidente De Laurentiis, dopo un primo interesse nei confronti dell’attaccante carioca, ha ...

Calciomercato Napoli : la Juventus è davvero interessata a Politano? I partenopei sospettano un bluff : Notizie sul tema Pellegri beffa la Juventus e va al Monaco: ecco i motivi del rifiuto LIVE Sassuolo-Atalanta, cronaca e risultato in tempo reale: probabili formazioni Allegri precisa: 'Sto bene alla ...

Politano - Napoli o Juventus?/ Calciomercato - l’esterno d’attacco vuole i partenopei : Politano, Napoli o Juventus? Calciomercato, disturbo bianconero per l’esterno neroverde. Vi sarebbe anche la Vecchia Signora sulle tracce dell’attaccante del Sassuolo(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 11:04:00 GMT)

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 27 gennaio in DIRETTA : Pellegri al Monaco - Juventus-Napoli per Politano - Inter su Pastore - Aubameyang si allontana dall’Arsenal : Le trattative di ieri, venerdì 26 gennaio Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di un’altra giornata di trattative del Calciomercato invernale. Oggi, sabato 27 gennaio, seguiremo come sempre tutte le trattative delle squadre italiane di Serie A. B e Lega Pro e delle principali squadre Internazionali, aggiornandovi in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE del Calciomercato ...

Calciomercato Juventus - clamoroso inserimento per Politano : furia Napoli - tutti i dettagli : clamoroso inserimento della Juventus nella corsa a Politano, scintille di mercato con il Napoli: pronto l'assalto all'esterno del Sassuolo LaPresse/Alessandro Fiocchi Un colpo di scena clamoroso, dopo ...

Calciomercato Napoli - Dolberg obiettivo per giugno : L'arrivo della giovane ala tedesca, secondo il 'Corriere dello Sport', potrebbe infatti aprire le porte, in estate, a quello di Kasper Dolberg . Il centravanti danese è da tempo nel mirino del Napoli ...

Calciomercato Napoli / News - Younes arriva - Giaccherini parte (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO NAPOLI, ultime notizie legate al mondo azzurro: la squadra allenata da Maurizio Sarri va a caccia di rinforzi prima della chiusura della finestra invernale.(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 03:49:00 GMT)

Politano al Napoli / Calciomercato news - azzurri in pole secondo Ciro Venerato : Politano al Napoli, Calciomercato news: accordo con il Sassuolo più vicino, Ounas in Emilia? Il franco-algerino potrebbe essere la chiave di volta, e De Laurentiis...(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 21:04:00 GMT)

Calciomercato Napoli - clamoroso : la Juventus mette i bastoni tra le ruote! : 1/16 LaPresse/Alfredo Falcone ...

Calciomercato Napoli - ultimissime di oggi. Maksimovic via - idea Barba : Napoli, 26 gennaio 2018 - Napoli protagonista di questa fine di Calciomercato di gennaio 2018 . Sia in entrata, sia in uscita. La notizia era nell'aria da giorni, ma oggi è arrivata l'ufficialità: ...

POLITANO AL NAPOLI/ Calciomercato news - il Sassuolo apre e la Juventus si inserisce : POLITANO al NAPOLI, Calciomercato news: accordo con il Sassuolo più vicino, Ounas in Emilia? Il franco-algerino potrebbe essere la chiave di volta, e De Laurentiis...(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 17:27:00 GMT)

Calciomercato Napoli - ecco Younes : visite mediche e firma : Napoli - Amin Younes è sbarcato in Italia in mattinata per poi sostenere le visite mediche a Villa Stuart. Dopo, l'attaccante tedesco, di padre libanese, classe 1993 firmerà il contratto con il Napoli ...