Calciomercato Juventus | dalla Francia | ' Alex Sandro vuole il Psg'

Calciomercato Napoli : la Juventus è davvero interessata a Politano? I partenopei sospettano un bluff : Notizie sul tema Pellegri beffa la Juventus e va al Monaco: ecco i motivi del rifiuto LIVE Sassuolo-Atalanta, cronaca e risultato in tempo reale: probabili formazioni Allegri precisa: 'Sto bene alla ...

Politano - Napoli o Juventus?/ Calciomercato - l’esterno d’attacco vuole i partenopei : Politano, Napoli o Juventus? Calciomercato, disturbo bianconero per l’esterno neroverde. Vi sarebbe anche la Vecchia Signora sulle tracce dell’attaccante del Sassuolo(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 11:04:00 GMT)

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 27 gennaio in DIRETTA : Pellegri al Monaco - Juventus-Napoli per Politano - Inter su Pastore - Aubameyang si allontana dall’Arsenal : Le trattative di ieri, venerdì 26 gennaio Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di un’altra giornata di trattative del Calciomercato invernale. Oggi, sabato 27 gennaio, seguiremo come sempre tutte le trattative delle squadre italiane di Serie A. B e Lega Pro e delle principali squadre Internazionali, aggiornandovi in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE del Calciomercato ...

Pellegri al Monaco/ Calciomercato Juventus : oggi le visite mediche poi la firma : Pellegri al Monaco, Calciomercato Juventus: il gioiello rossoblu nel Principato per una cifra record. Il 16enne del Genoa si trasferisce in biancorosso, beffata sul filo di lana la Signora(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 10:21:00 GMT)

Calciomercato Juventus - clamoroso inserimento per Politano : furia Napoli - tutti i dettagli : clamoroso inserimento della Juventus nella corsa a Politano, scintille di mercato con il Napoli: pronto l'assalto all'esterno del Sassuolo LaPresse/Alessandro Fiocchi Un colpo di scena clamoroso, dopo ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 27 gennaio in DIRETTA : Pellegri al Monaco - Juventus-Napoli per Politano - Inter su Pastore : Le trattative di ieri, venerdì 26 gennaio Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di un’altra giornata di trattative del Calciomercato invernale. Oggi, sabato 27 gennaio, seguiremo come sempre tutte le trattative delle squadre italiane di Serie A. B e Lega Pro e delle principali squadre Internazionali, aggiornandovi in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE del Calciomercato ...

Calciomercato Juventus - scambio con il Barcellona? Video : La #Juventus deve prestare attenzione alle voci di #Calciomercato che provengono dalla Spagna; stando ai media iberici, infatti, Miralem Pjanic è finito nel mirino del Real Madrid di Florentino Perez. Il club spagnolo potrebbe cedere Toni Kroos nella prossima sessione di Calciomercato estivo e la dirigenza madrilena avrebbe trovato in Pjanic il sostituto del centrocampista tedesco. Kroos è cercato dal Manchester City di Joseph Guardiola e, vista ...

Calciomercato JUVENTUS/ News - Pellegri si allontana dai bianconeri? (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO JUVENTUS, ultime notizie legate al mondo bianconero: la squadra campione d’Italia prova a stringere per il baby bomber del Genoa, Pellegri.(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 03:34:00 GMT)

Calciomercato Genoa - Pellegri alla Juventus? Arriva un incredibile colpo di scena - programmate visite con il Monaco : Sembrava fatta per il passaggio di Pellegri alla Juventus, i bianconeri stavano per assicurarsi uno dei migliori attaccanti in prospettiva futura ma adesso probabilmente dovranno fare i conti con una clamorosa beffa. Il club bianconero ed il Genoa avevano trovato l’accordo per circa 25 milioni di euro, poi l’inserimento nelle ultime ore del Monaco che ha alzato l’offerta e superato quella della Juventus, l’accordo sarebbe ...

Calciomercato Juventus - Leali in prestito al Perugia : TORINO - Nicola Leali riparte dal Perugia . La Juventus ha ceduto il portiere in prestito al club della Serie B. Da quanto filtra, è previsto un obbligo di riscatto in caso di salvezza. Leali, ...

Calciomercato Juventus - Pellegri si allontana : sorpasso del Monaco : Pietro Pellegri verso il Principato: il giovanissimo attaccante del Genoa potrebbe presto dire sì al Monaco. Il club monegasco potrebbe avere infatti superato definitivamente nelle ultime ore la ...

Calciomercato Genoa - Pellegri alla Juventus? Arriva un incredibile colpo di scena : Sembrava fatta per il passaggio di Pellegri alla Juventus, i bianconeri stavano per assicurarsi uno dei migliori attaccanti in prospettiva futuro ma adesso probabilmente dovranno fare i conti con una clamorosa beffa. Il club bianconero ed il Genoa avevano trovato l’accordo per circa 25 milioni di euro, poi l’inserimento nelle ultime ore del Monaco che ha alzato l’offerta e superato quella della Juventus, l’accordo sarebbe ...

Calciomercato Napoli - clamoroso : la Juventus mette i bastoni tra le ruote! : 1/16 LaPresse/Alfredo Falcone ...

POLITANO AL NAPOLI/ Calciomercato news - il Sassuolo apre e la Juventus si inserisce : POLITANO al NAPOLI, Calciomercato news: accordo con il Sassuolo più vicino, Ounas in Emilia? Il franco-algerino potrebbe essere la chiave di volta, e De Laurentiis...(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 17:27:00 GMT)