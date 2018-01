Calciomercato Inter | Nagatomo vicino al Fenerbahce

Calciomercato Napoli : la Juventus è davvero interessata a Politano? I partenopei sospettano un bluff : Notizie sul tema Pellegri beffa la Juventus e va al Monaco: ecco i motivi del rifiuto LIVE Sassuolo-Atalanta, cronaca e risultato in tempo reale: probabili formazioni Allegri precisa: 'Sto bene alla ...

Pastore all'Inter/ Calciomercato news - atteso l’incontro agente-PSG : si torna a parlare argentino : Pastore all'Inter Calciomercato news, oggi incontro agente-PSG: il punto sulla trattativa. Sono attese novità dal fronte Flaco, visto che oggi il suo agente vedrà i parigini(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 11:18:00 GMT)

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 27 gennaio in DIRETTA : Pellegri al Monaco - Juventus-Napoli per Politano - Inter su Pastore - Aubameyang si allontana dall’Arsenal : Le trattative di ieri, venerdì 26 gennaio Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di un’altra giornata di trattative del Calciomercato invernale. Oggi, sabato 27 gennaio, seguiremo come sempre tutte le trattative delle squadre italiane di Serie A. B e Lega Pro e delle principali squadre Internazionali, aggiornandovi in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE del Calciomercato ...

Pastore all'Inter/ Calciomercato news - oggi incontro agente-PSG - Ferrari : alla fine si farà : Pastore all'Inter Calciomercato news, oggi incontro agente-PSG: il punto sulla trattativa. Sono attese novità dal fronte Flaco, visto che oggi il suo agente vedrà i parigini(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 10:08:00 GMT)

Calciomercato Inter/ News - spunta Lobotka per il centrocampo (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra allenata da Luciano Spalletti: nuova idea per la mediana nerazzurra, precisamente lo slovacco del Celta, Lobotka(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 09:39:00 GMT)

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 27 gennaio in DIRETTA : Pellegri al Monaco - Juventus-Napoli per Politano - Inter su Pastore : Le trattative di ieri, venerdì 26 gennaio Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di un’altra giornata di trattative del Calciomercato invernale. Oggi, sabato 27 gennaio, seguiremo come sempre tutte le trattative delle squadre italiane di Serie A. B e Lega Pro e delle principali squadre Internazionali, aggiornandovi in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE del Calciomercato ...

Calciomercato : la Juve potrebbe strappare il giocatore a Milan e Inter Video : Il Calciomercato della Juventus fino ad ora non ha regalato grandi emozioni ai tifosi bianconeri: la squadra guidata da Massimiliano Allegri nell’ultimo periodo ha avuto molti giocatori fuori tra infortuni e fastidi fisici, ma la profondita' di rosa del club torinese va ad ovviare facilmente a queste assenze offrendo sempre all’allenatore alternative valide ai titolari. Anche per questo il mercato è rimasto praticamente fermo, almeno fino ad ...

Calciomercato Inter / News - summit dirigenziale e novità su Pastore - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO INTER, Ultime notizie legate al mondo nerazzurra: la squadra allenata da Luciano Spalletti avanza a grandi passi verso Pastore.

Calciomercato Inter / News - summit dirigenziale e novità su Pastore (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO INTER, ultime notizie legate al mondo nerazzurra: la squadra allenata da Luciano Spalletti avanza a grandi passi verso Pastore: si chiude lunedì?(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 03:20:00 GMT)

Calciomercato Inter - Nagatomo può partire : c'è il Betis : Secondo 'Sky Sport', infatti, il Betis ha intenzione di chiudere rapidamente per Nagatomo, così da rinforzare le fasce difensive: il giapponese del resto può giocare sia a sinistra che a destra, ...

Calciomercato Inter - altro movimento in uscita : Nagatomo verso il Betis : Calciomercato Inter – Ancora movimento in uscita in casa Inter dopo quello di Gabigol e Joao Mario delle ultime ore, nerazzurri scatenati in questi ultimi giorni di trattative. Secondo quanto riporta Sky Sport il Betis ha intenzione di chiudere rapidamente per Yuto Nagatomo, trattative ben avviata e fumata bianca che dovrebbe arrivare entro le prossime ore. In scadenza nel 2019 il club nerazzurro ha intenzione di monetizzare, i contatti ...

Calciomercato - ecco tutte le trattative del giorno : colpi di Torino e Genoa - la Lazio pensa al futuro - le ultime su Inter e Roma : Calciomercato sempre più nella fase caldissima, ecco tutte le trattative del giorno. Si preannuncia un gran di finale di mercato con l’Inter intenzionata a piazzare almeno un altro colpo. Il sogno rimane Javier Pastore, ma la trattativa con il Psg sembra vivere una fase di stallo. Occhio quindi ad un possibile ritorno di fiamma per Correa, considerato la prima alternativa al ‘Flaco’. Intanto la dirigenza nerazzurra pensa già alla prossima ...

Calciomercato Inter : apertura di Sturridge : L’Inter, stando alle ultime notizie , sarebbe vicina all’acquisto di Sturridge. Infatti, il giocatore inglese avrebbe già espresso la sua preferenza per la destinazione nerazzurra. Ci sarebbero altre piste, ma Sturridge è intenzionato a volare a Milano. Il calciatore sarebbe sempre più convinto di provare un’esperienza all’estero. Oltretutto in un club italiano così prestigioso. Il duo Ausilio-Sabatini sarebbe ...

PASTORE ALL'INTER/ Calciomercato news - accordo col calciatore da 4.5 milioni più bonus : PASTORE ALL'INTER, Calciomercato news, c’è l’accordo con il giocatore, manca quello con il PSG. Il Flaco ha trovato l’intesa con i nerazzurri, ma manca l’ok dei parigini(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 18:48:00 GMT)