Calciomercato Genoa | rebus Callegari Adesso o a giugno?

Calciomercato Genoa - Pellegri alla Juventus? Arriva un incredibile colpo di scena - programmate visite con il Monaco : Sembrava fatta per il passaggio di Pellegri alla Juventus, i bianconeri stavano per assicurarsi uno dei migliori attaccanti in prospettiva futura ma adesso probabilmente dovranno fare i conti con una clamorosa beffa. Il club bianconero ed il Genoa avevano trovato l’accordo per circa 25 milioni di euro, poi l’inserimento nelle ultime ore del Monaco che ha alzato l’offerta e superato quella della Juventus, l’accordo sarebbe ...

Calciomercato Genoa - Pellegri va al Monaco. Juve sorpassata dai francesi : Pietro Pellegri verso il Principato: il giovanissimo attaccante del Genoa ha detto sì al Monaco. Il club monegasco ha superato definitivamente nelle ultime ore la concorrenza della Juventus: i due ...

Calciomercato - ecco tutte le trattative del giorno : colpi di Torino e Genoa - la Lazio pensa al futuro - le ultime su Inter e Roma : Calciomercato sempre più nella fase caldissima, ecco tutte le trattative del giorno. Si preannuncia un gran di finale di mercato con l’Inter intenzionata a piazzare almeno un altro colpo. Il sogno rimane Javier Pastore, ma la trattativa con il Psg sembra vivere una fase di stallo. Occhio quindi ad un possibile ritorno di fiamma per Correa, considerato la prima alternativa al ‘Flaco’. Intanto la dirigenza nerazzurra pensa già alla prossima ...

Calciomercato Genoa - il sogno è il ritorno di Criscito : GENOVA - Il Genoa continua a lavorare sulla difesa e tra tante opzioni sta ancora cercando di capire se ci sono i margini per riportare Domenico Criscito in rossoblù. Un ritorno che la piazza ...

Calciomercato - tutte le trattative : Inter scatenata - nasce la Juve del futuro - triplo colpo Genoa - Torino e Samp attive! : Calciomercato, tutte le trattative – In questi ultimi giorni di mercato, l’Inter è destinata ad essere ancora protagonista. L’intenzione della dirigenza nerazzurra è quella di regalare almeno un altro rinforzo, se non due, a Luciano Spalletti per chiudere tra le prime quattro e tornare a disputare la Champions League. Tra le priorità di Ausilio e Sabatini c’è l’acquisto di un centrocampista. Da Nanchino non arrivano ...

Calciomercato Genoa - ufficiale Iuri Medeiros : Iuri Medeiros è un giocatore del Genoa. I rossoblù hanno portato a termine con successo la trattativa con lo Sporting Clube, con la formula del prestito di 18 mesi e opzione per l'acquisizione ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 25 gennaio in DIRETTA : doppio colpo per il Genoa - l’Inter insiste per Pastore : Le trattative di ieri, mercoledì 24 gennaio Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di giovedì 25 gennaio. Vi aggiorneremo in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali su Serie A, Serie B e Campionati esteri. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE testuale. CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER ...

Calciomercato Juventus - bonus e contropartite : c'è l'accordo per Pellegri ma rimane al Genoa : TORINO - Pietro Pellegri non è ancora un giocatore della Juventus . Però manca poco, giusto il tempo che i bianconeri e il Genoa trovino l'accordo definitivo sui bonus e le eventuali contropartite ...

Calciomercato - affari Genoa-Verona : tanti calciatori pronti a cambiare maglia : Ultimi giorni di Calciomercato, in particolar modo due squadre molto attive sono Genoa e Verona, tanti affari pronti ad essere chiusi. Il club del presidente Preziosi ha chiuso per una doppia trattativa in entrata, si tratta di Bessa e Caracciolo che saranno presto agli ordini dell’allenatore Ballardini mentre secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ potrebbe fare percorso inverso invece il centrocampista Rigoni. Ma non ...

Calciomercato Genoa - novità clamorose sul futuro di Criscito : le ultime : Calciomercato Genoa – Il Genoa è reduce dalla sconfitta in campionato contro la Juventus, una buona prestazione da parte della squadra di Ballardini contro una squadra nettamente più forse. Gli ultimi giorni di Calciomercato si preannunciano scoppiettanti, in particolar modo nelle ultime ore importanti novità. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ il Genoa prova a chiudere per il ritorno di Criscito già a gennaio, senza ...

Calciomercato Juventus - vicino uno scambio last minute con il Genoa Video : La #Juventus è molto attiva sul mercato in questo periodo; il club bianconero, infatti, sta per trovare l'accordo per Emre Can, forte centrocampista tedesco di origini turche di proprieta' del Liverpool. Il giocatore ha il contratto in scadenza al termine della stagione e dovrebbe accasarsi in bianconero a giugno il tecnico dei Reds Jurgen Klopp vorrebbe infatti tenerlo fino alla fine del campionato. Un altro obiettivo della Juventus, invece, è ...

Calciomercato - tutte le trattative del giorno : colpo Napoli - l’Inter vende - Toro scatenato - doppio innesto Genoa : Calciomercato, tutte le trattative del giorno – Ecco l’attaccante per il Napoli. Dopo il rifiuto da parte di Verdi che ha deciso di rimanere al Bologna, il club azzurro ha deciso di accelerare i tempi per Amin Younes, calciatore dell’Ajax. Inizialmente la trattativa era stata imbastita per la prossima stagione ma adesso il calciatore arriverà subito, accettati i 5 milioni di euro offerti dal club azzurro. Si tratta di un ...