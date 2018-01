Calciomercato Cagliari | Van der Wiel verso il Toronto | mini-tesoretto per i rossoblù

Calciomercato JUVENTUS/ News - l'agente di Han ammette : bianconeri e Cagliari trattano (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO JUVENTUS, ultime notizie legate al mondo bianconero: la squadra campione d’Italia ormai prossima all’acquisto del gioiello di casa Genoa Pietro Pellegri(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 16:49:00 GMT)

Calciomercato Juventus - incontro con il Cagliari : si cerca l'accordo per Han : Un profilo che piace e che ormai da diverse settimane è diventato un vero obiettivo di mercato. La Juventus prova l'assalto decisivo per aggiudicarsi la corsa ad Han Kwang-Song, talento nordcoreano ...

Calciomercato Cagliari - Lykogiannis : "Non vedo l'ora di iniziare" : Cagliari - La storia rossoblù parla ancora greco. Katergiannakis, Oikonomou, Tachtsidis. E ora Charalampos Lykogiannis , classe 1993, esterno sinistro appena arrivato dallo Sturm Graz, una delle big ...

Calciomercato Ceter : "Cagliari - sono arrivato per crescere" : CAGLIARI - È il secondo colombiano della storia del Cagliari dopo Ibarbo. E ha avuto come allenatore una vecchia conoscenza del calcio rossoblù, Gregorio Perez. Damir Ceter , classe 1997, proverà a ...

Calciomercato Cagliari - per Ceter manca solo la firma : Cagliari - Damir Ceter è sbarcato in Sardegna: ora mancano gli step burocratici relativi alla firma del contratto e del tesseramento, dopo l'arrivo del transfer dalla federazione colombiana. Il ...

Calciomercato Juventus - doppia mossa : una per il presente - una per il futuro - si chiude con il Cagliari : Calciomercato Juventus – Dopo la lunga pausa la Juventus si prepara a tornare in campo, per la squadra di Massimiliano Allegri impegno contro il Genoa. Nel frattempo la dirigenza lavora sul mercato per il presente ed il futuro, nelle ultime ore doppia importante mossa. Accordo raggiunto con il difensore Barzagli per il prolungamento del contratto, altra stagione in bianconero per il calciatore. Per il futuro invece passo in avanti per ...

Calciomercato Cagliari - nuova idea di spessore per il centrocampo : Calciomercato Cagliari – Il Cagliari continua a lavorare al rafforzamento della rosa a disposizione di mister Lopez. Dopo l’arrivo di Castan il presidente Giulini non si ferma e sta tentando di mettere a segno un colpo per il centrocampo davvero di rilievo. Secondo quanto rivelato da Tuttosport infatti, il club sardo sarebbe sulle tracce di Kucka, centrocampista ex Milan che in estate si è trasferito al Trabzonspor. La mediana ...

Calciomercato Cagliari - Lykogiannis atteso per visite e firma : Cagliari - Nuovo rinforzo per il Cagliari : arriva questo pomeriggio in Sardegna il difensore esterno sinistro Charalampos Lykogiannis , classe 1993. Si attende soltanto la conferma che arriverà dopo ...

Calciomercato - tutte le trattative del giorno : sorprese di Inter - Atalanta e Cagliari - il Napoli accelera : Giorni cruciali per il Calciomercato, ecco tutte le trattative del giorno. Il Benevento deve fare i conti con la squalifica del difensore Lucioni, si cerca un sostituto, occhi su Kevin Bonifazi, difensore centrale classe 1996 del Torino. L’ostacolo è rappresentato però dalla volontà di Mazzarri che vorrebbe trattenere il giocatore. Nuova idea di mercato per la Fiorentina. Viste le prestazioni deludenti di Saponara ed Eysseric, il club viola è ...

Calciomercato Cagliari - ecco il terzino sinistro per Diego Lopez : arriva Lykogiannis : Calciomercato Cagliari – Il Cagliari è tornato al lavoro per prepararsi in vista della ripresa del campionato, attesa per la gara contro il Milan. Nel frattempo la dirigenza continua a muoversi sul fronte mercato, importanti novità nelle ultime ore sul fronte terzini. Negli ultimi giorni trattative per Maxi Olivera e Dodo che però con il tempo si sono raffreddate, adesso però è arrivato lo scatto per il ruolo di terzino sinistro. E’ ...

Calciomercato Cagliari - Lykogiannis ha detto sì : trattativa in chiusura : Cagliari - Riflettori sul mercato per Charalampos Lykogiannis , terzino greco classe 1993 in scadenza di contratto allo Sturm Graz . Sembra essere lui il rinforzo per la rosa rossoblù, che necessità ...

Calciomercato Cagliari - è vicina la firma di Ceter : Cagliari - Una giovane promessa del calcio sudamericano sta per sbarcare in Sardegna: stiamo parlando di Damir Ceter , attaccante classe '97 della serie A colombiana con l' Independiente di Santa Fe . ...

Calciomercato - la Sampdoria vuole Farias del Cagliari : GENOVA - La Sampdoria ha messo nel mirino Diego Farias del Cagliari. Un'operazione che si può fare, dato che ai sardi piacciono - e non poco - le due contropartite che i blucerchiati vorrebbero ...