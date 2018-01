: Calciomercato #Avellino, che colpo: l'innesto arriva dal #Bologna - CalcioWeb : Calciomercato #Avellino, che colpo: l'innesto arriva dal #Bologna - calcio24mercato : Avellino, Taccone: 'E' fatta per Okwonkwo. Ardemagni? Può partire' - calcio24mercato : Avellino-Cremonese, le formazioni ufficiali: tanti cambi per Novellino - calcio24mercato : Avellino-Cremonese, formazioni ufficiali: Castaldo sfida Paulinho - giornalistispo1 : RT topcalcionews "New: Avellino, atteso per lunedì un attaccante del Bologna -

(Di sabato 27 gennaio 2018)– L’è in campo per la gara di campionato contro la Cremonese, importante chance per recuperare posizioni in classifica. Nel frattempo la dirigenza continua a muoversi sul mercato e nelle ultime ore è stato chiuso unimportante. Nella giornata di lunedì arriverà l’attaccante Orji Okwonkwo, accordo raggiunto con ilper il prestito. Si tratta di unsicuramente importante per il campionato cadetto, l’attaccante ha già dimostrato di essere all’altezza in massima serie, in Serie B può rappresentare veramente l’uomo in più. L'articolo, che: l’innestodalsembra essere il primo su CalcioWeb.