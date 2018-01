Calcio | Serie A 2017-2018 | Chievo-Juventus 0-2 | Khedira ed Higuain portano la Vecchia

Calcio - Serie A 2017-2018 : Sassuolo-Atalanta 0-3 - tris degli orobici di Gasperini al Mapei Stadium : Nell’anticipo della ventiduesima giornata del campionato di Serie A l’Atalanta di Giampiero Gasperini si impone sul campo del Sassuolo con un secco 3-0. Le marcature sono state realizzate da Masiello al 30′, Cristante al 83′ e Freuler al 86′. Un successo importante per gli orobici che continuano la loro corsa per le posizioni in lizza per l’Europa, salendo a quota 33 punti in settima piazza ad un punto dalla ...

Calcio femminile - 11a giornata Serie A 2017-2018 : la Juventus soffre ma supera il Tavagnacco - tris del Brescia nel derby del ‘Garda’ : L’undicesima giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A 2017-2018 è andata in archivio. Andiamo a raccontarvi quanto avvenuto nell’ultimo turno del girone d’andata. La Juventus ha centrato l’undicesima vittoria in altrettanti incontro superando, in trasferta, 2-1 alla Dacia Arena di Udine il Tavagnacco sul punteggio di 2-1. Una vittoria in rimonta quella delle ragazze di Rita Guarino che alla marcatura di ...

FantaCalcio : i Magic consigli della 22a giornata di Serie A : Ultima giornata prima della fine del calciomercato. In molti fanta-tornei poi sarà tempo di aste. Conviene allora arrivarci con lo slancio dei tre punti. Per farlo, noi proviamo a darvi qualche Magic ...

Consigli FantaCalcio 22a Giornata Serie A 2017-2018 : Consigli Fantacalcio 22a Giornata Serie A 2017-2018 Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... E’ nuovamente tempo di schierare la formazione al Fantacalcio! La 22a Giornata di Serie A è alle porte, e con essa ritornano subito gioie e dispiaceri per bonus e malus per i fantallenatori d’Italia. Ritorna allora anche l’esclusiva rubrica di ...

Il piano di Mediapro per la Serie A e per il Calcio italiano : Ecco come funzionerebbe la tv del calcio italiano: gli spagnoli voglio anche la Serie B e l'archivio della Serie A. L'articolo Il piano di Mediapro per la Serie A e per il calcio italiano è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie A Sky Sport Diretta 22a Giornata - Palinsesto e Telecronisti Calcio #NuovoInizio : Torna questo weekend la Serie A 2017/18. Un torneo che solo Sky seguirà con una copertura totale, garantendo ai tifosi di tutte le squadre la Diretta di tutti i 380 incontri, di cui 132 in esclusiva. Solo su Sky, infatti, sarà possibile seguire tutte le partite della stagione di: Atalanta, Benevento, Bologna, Cagliari, Chievo, Crotone, Sampdoria, Sassuolo, S...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative : Milano, 26 gennaio 2018 - Stiamo per entrare nel weekend di campionato, ma il Calciomercato non accenna a fermarsi. La Roma sta diventando la vera protagonista di questi ultimi giorni. In attesa di ...

Calcio femminile - 11a giornata Serie A 2017-2018 : Chievo-Atalanta 1-3 - Pirone ed una doppietta di Alborghetti piegano le clivensi : Nell’anticipo dell’undicesima giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A 2017-2018, l’ultima del girone d’andata, importante vittoria dell’Atalanta Mozzanica 3-1 contro il Chievo Verona. Allo stadio Olivieri, le bergamasche si sono imposte grazie alle reti al 63′ di Valeria Pirone ed alla doppietta (al 79′ ed all’85’) di Lisa Alborghetti che hanno ribaltato l’iniziale ...

Calcio - ancora una fumata nera per i diritti sulla serie A : Teleborsa, - ancora una fumata nera per i diritti TV della serie A nel triennio 2019-2021 . La Lega serie A, nella riunione odierna, ha annunciato di non aver assegnato alcun pacchetto per i diritti ...

