Calcio e diritti TV | dalla Spagna una nuova lezione all' Italia

Sui diritti tv del Calcio - 'FATE PRESTO' (cit.) : La maggioranza degli italiani, tranne qualche imbufalito seriale, sul 4 marzo sta tranquilla: se va bene sarà larghe intese, se no ci penseranno Mattarella & Gentiloni. Sull'economia, c'è ottimismo. Il calcio, però, ecco la vera emergenza nazionale. Non solo percepita, proprio reale. Il calcio è anima e immagine, l'asticella dell'umore che può far precipitare il paese nel ...

Calcio - ancora una fumata nera per i diritti sulla serie A : Teleborsa, - ancora una fumata nera per i diritti TV della serie A nel triennio 2019-2021 . La Lega serie A, nella riunione odierna, ha annunciato di non aver assegnato alcun pacchetto per i diritti ...

Calcio - ancora una fumata nera per i diritti sulla serie A : ancora una fumata nera per i diritti TV della serie A nel triennio 2019-2021 . La Lega serie A, nella riunione odierna, ha annunciato di non aver assegnato alcun pacchetto per i diritti televisivi sul ...

Calcio diritti tv Serie A : la Lega rifiuta le proposte di Mediaset e Sky! Chi trasmetterà le partite? Attesa per Mediapro : Fumata nera sui Diritti televisivi della Serie A. L’Assemblea di Lega ha deciso di rifiutare le proposte presentate da Sky e Mediaset: il network a pagamento ha presentato un rilancio di 60-70 milioni di euro rispetto all’offerta combinata per i pacchetti D (diritto di trasmettere 324 incontri) mentre il Biscione non ha presentato alcun rialzo. Il totale delle due offerte arrivava così a 830 milioni di euro a stagione, decisamente ...

Calcio - diritti tv : fuori Sky e Mediaset. Si apre busta di Mediapro : Fumata nera. Il bando per l’assegnazione dei diritti televisivi della Serie A per il triennio 2018-2021 è fallito. Lo rende noto la Lega Serie A quando è ancora in corso l’assemblea alla quale partecipano tutti i rappresentanti dei 20 club del campionato. La Lega ha deciso di non assegnare "alcun pacchetto" dopo che le proposte arrivate Sky e Mediaset hanno raggiunto un valore complessivo di 832 milioni di ...

Diritti tv - la Lega Calcio non assegna la Serie A : troppo bassa l’offerta di Sky e Mediaset - si valuta Media Pro : Fumata nera. Anzi, nerissima. Niente accordo sulla governance della Serie A, ma nemmeno sui Diritti televisivi: le offerte delle pay-tv tradizionali si fermano a 830 milioni di euro, troppo poco per convincere i presidenti della Lega Calcio che chiedevano un miliardo e 50 milioni e a questo punto domani apriranno la busta della seconda asta, quella riservata agli interMediari. Cosa ci sia dentro, non è un mistero: gli spagnoli di MediaPro ...

A Sky i prossimi tre anni della Formula 1 e i diritti degli Europei di Calcio 2020 : ... con Diretta Gol per non perdersi neanche un match, l'interattività e sempre più tecnologia, la possibilità di seguire il torneo in mobilità grazie a Sky Go e in streaming su NOW TV. L'Euro 2020 va a ...

Sky si è aggiudicata i diritti televisivi degli Europei di Calcio del 2020 e della Formula 1 per i prossimi tre anni : La piattaforma satellitare Sky Italia si è aggiudicata i diritti di trasmissione televisiva degli Europei di calcio del 2020 e della Formula 1 per il triennio 2018-2020. degli Europei di calcio 2020 — che saranno itineranti e verranno disputati in The post Sky si è aggiudicata i diritti televisivi degli Europei di calcio del 2020 e della Formula 1 per i prossimi tre anni appeared first on Il Post.

A Sky i diritti tv per i prossimi tre anni della Formula 1 e degli Europei di Calcio 2020 : L'Euro 2020 va a completare l'offerta di calcio su Sky Sport HD, che per questa stagione già comprende Serie A, Serie B, Premier League, i campionati esteri di Fox Sports HD (tra cui Liga, Bundesliga,...

Sky Sport acquista i diritti integrali degli Europei di Calcio 2020 : Due grandi eventi da vivere dall’inizio alla fine con il miglior racconto possibile, tra tecnologia e competenza al commento: oltre a tutta la Formula 1 in diretta fino al 2020, su Sky anche i prossimi Europei di Calcio. Grazie a un accordo con UEFA, Sky annuncia infatti di aver acquisito i diritti di tutti i match degli Europei di Calcio 2020, in programma dal 12 giugno al 12 luglio 2020. Dopo Euro 2016<sup...

Calcio Serie A - un flop l'asta per i diritti TV : Roma - Sarebbero cinque le buste presentate per il bando dei diritti tv domestico della Lega Serie A per il triennio 2018-2021. Le offerte però non hanno raggiunto la base d’asta del miliardo e 50 milioni di euro, l’obiettivo minimo fissato dalle venti società di Serie A. A questo punto si va verso la trattativa privata, anche se la Lega Seria A ha deliberato all'unanimità di voler "ottenere non meno del prezzo minimo ...

Calcio e diritti TV - fallisce la seconda asta : la Serie A sbarca in Spagna? Video : Nave senza nocchiere in gran tempesta, avrebbe detto Dante Alighieri. A quanto pare neppure l'evidente fallimento sul campo, con la Nazionale italiana che per la prima volta dopo sessant'anni non prendera' parte alla fase finale della Coppa del Mondo, è servito ad unire le troppe anime dello sport più popolare del Belpaese. La partita più importante si gioca in contemporanea su due fronti ed entro la fine di gennaio ci sara' il risultato finale. ...

Diritti TV - la Lega Calcio punta a ottenere 1 - 05 miliardi : Diritti TV, la Lega Calcio punta a ottenere 1,05 miliardi Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Diritti TV – Le offerte migliori per il bando dei Diritti tv domestici della Lega Serie A per il triennio 2018-2018 ammonterebbero a 800 milioni. Le uniche proposte sopra i minimi sono quelle di Sky, che ha offerto 261 milioni di euro per il pacchetto A. ...

Calcio : flop asta - offerte diritti tv sotto gli 800 milioni : Milano, 22 gen. (askanews) Le offerte complessive per i diritti tv della Serie A per il triennio 2018-2021 ammontano a poco meno di 800 milioni di euro rispetto all'obiettivo minimo di 1,05 miliardi. ...