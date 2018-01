Cagliari Calcio | altri due addii e un nuovo arrivo

CALCIOMERCATO JUVENTUS/ News - l'agente di Han ammette : bianconeri e Cagliari trattano (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO JUVENTUS, ultime notizie legate al mondo bianconero: la squadra campione d’Italia ormai prossima all’acquisto del gioiello di casa Genoa Pietro Pellegri(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 16:49:00 GMT)

Calciomercato Juventus - incontro con il Cagliari : si cerca l'accordo per Han : Un profilo che piace e che ormai da diverse settimane è diventato un vero obiettivo di mercato. La Juventus prova l'assalto decisivo per aggiudicarsi la corsa ad Han Kwang-Song, talento nordcoreano ...

Calciomercato Cagliari - Lykogiannis : "Non vedo l'ora di iniziare" : Cagliari - La storia rossoblù parla ancora greco. Katergiannakis, Oikonomou, Tachtsidis. E ora Charalampos Lykogiannis , classe 1993, esterno sinistro appena arrivato dallo Sturm Graz, una delle big ...

Calciomercato Ceter : "Cagliari - sono arrivato per crescere" : CAGLIARI - È il secondo colombiano della storia del Cagliari dopo Ibarbo. E ha avuto come allenatore una vecchia conoscenza del calcio rossoblù, Gregorio Perez. Damir Ceter , classe 1997, proverà a ...

Cagliari Calcio : Presentato il nuovo acquisto Damir Ceter : "Sono un giocatore potente e rapido" Di: Marco Orrù Presentazione alla Sardegna Arena per il nuovo acquisto del Cagliari, l'attaccante classe '97 Damir Ceter. Il lungo attaccante colombiano si ...

Pagelle/ Cagliari Milan (1-2) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 2017-2018) : Pagelle Cagliari Milan 1-2: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A. I rossoneri vanno in svantaggio ma riescono a ribaltare con una doppietta di Kessie, due espulsi in campo(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 20:18:00 GMT)

Calcio - Serie A 2017-2018 : Cagliari-Milan 1-2 - decide una doppietta di Kessié - espulsi Rodriguez e Barella : Vittoria sofferta ma importante per il Milan a Cagliari contro i padroni di casa sardi nel match valido per la 21esima giornata del campionato di Serie A. decide una doppietta di Kessié al 36′ (su rigore) ed al 42′ che ha ribaltato l’iniziale vantaggio firmato da Barella all’8′ su cui Donnarumma è stato tutt’altro che irreprensibile. Un match duro e molto teso che ha portato anche alle espulsioni di Rodriguez ...

Calcio : posticipo - Cagliari-Milan 1-2 : 19.55 Il Milan sfata il tabù del match dopo la sosta vincendo in rimonta (1-2) sul campo del Cagliari (terza vittoria in campionato con Gattuso in panchina). Un match in salita: i sardi partono con un buon piglio e già all'8' vanno a segno con Barella su un un destro angolato (Donnarumma incerto). I rossoneri barcollano per 10',poi cominciano a macinare. Al 36' Ceppitelli atterra ingenuamente Kalinic. Dopo la conferma del Var, Kessie trasforma ...

Pagelle/ Cagliari Milan : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 2017-2018 - primo tempo) : Pagelle Cagliari Milan: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A. I protagonisti, i migliori e i peggiori alla Sardegna Arena: tutti i giudizi sul match della 21^ giornata(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 19:07:00 GMT)

Calciomercato Cagliari - per Ceter manca solo la firma : Cagliari - Damir Ceter è sbarcato in Sardegna: ora mancano gli step burocratici relativi alla firma del contratto e del tesseramento, dopo l'arrivo del transfer dalla federazione colombiana. Il ...

Calciomercato Juventus - doppia mossa : una per il presente - una per il futuro - si chiude con il Cagliari : Calciomercato Juventus – Dopo la lunga pausa la Juventus si prepara a tornare in campo, per la squadra di Massimiliano Allegri impegno contro il Genoa. Nel frattempo la dirigenza lavora sul mercato per il presente ed il futuro, nelle ultime ore doppia importante mossa. Accordo raggiunto con il difensore Barzagli per il prolungamento del contratto, altra stagione in bianconero per il calciatore. Per il futuro invece passo in avanti per ...

Calciomercato Cagliari - nuova idea di spessore per il centrocampo : Calciomercato Cagliari – Il Cagliari continua a lavorare al rafforzamento della rosa a disposizione di mister Lopez. Dopo l’arrivo di Castan il presidente Giulini non si ferma e sta tentando di mettere a segno un colpo per il centrocampo davvero di rilievo. Secondo quanto rivelato da Tuttosport infatti, il club sardo sarebbe sulle tracce di Kucka, centrocampista ex Milan che in estate si è trasferito al Trabzonspor. La mediana ...

Calciomercato Cagliari - Lykogiannis atteso per visite e firma : Cagliari - Nuovo rinforzo per il Cagliari : arriva questo pomeriggio in Sardegna il difensore esterno sinistro Charalampos Lykogiannis , classe 1993. Si attende soltanto la conferma che arriverà dopo ...

