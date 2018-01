Boschi paracadutata a Bolzano L' ira dei partiti locali | Errore capitale

: RT @Libero_official: Maria Elena paracadutata in Alto Adige, ma non avevano previsto questo "dettaglio" - TuttoQuaNews : RT @Libero_official: Maria Elena paracadutata in Alto Adige, ma non avevano previsto questo "dettaglio" - RealTimeNews__ : RT @Libero_official: Maria Elena paracadutata in Alto Adige, ma non avevano previsto questo "dettaglio" - laltraguanciama : RT @Libero_official: Maria Elena paracadutata in Alto Adige, ma non avevano previsto questo "dettaglio" - ClaudioPascai : RT @Libero_official: Maria Elena paracadutata in Alto Adige, ma non avevano previsto questo "dettaglio" - cdaria1 : RT @Libero_official: Maria Elena paracadutata in Alto Adige, ma non avevano previsto questo "dettaglio" -

(Di sabato 27 gennaio 2018) "È un", sbotta con l'Ansa l'ex segretario della Svp Siegfried Brugge. La conferma è arrivata nel cuore della notte. Maria Elena, sottosegretaria alla presidenza del Consiglio nel governo Gentiloni, è candidata alla Camera nel collegio-Bassa Atesina. La notizia non è stata presa affatto bene dalle forzeche hanno espresso la propria perplessità.Alle elezioni del 4 marzo nel collegio uninominale di-Bassa Atesina ci sarà l'atteso confronto con Michaela Biancofiore. La presentazione dellanel capoluogo altoatesino avrebbe dovuto tenersi ieri, ma è stata posticipata a lunedì pomeriggio. Tuttavia, dalla segreteria del Pd dell'Alto Adige, non è stato confermato ancora niente. In Trentino Alto Adige ci sono forti perplessità sulla candidature imposte da Matteo Renzi al termine di un'infuocata ...