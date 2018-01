Boschi a Bolzano col posto assicurato | Giachetti rinuncia al ‘paracadute’

Pd - scontro Renzi-Orlando sulle liste : slittano la direzione e la presentazione di Boschi a Bolzano : Io e la mia città, io e il territorio dove vivo da 50 anni, io e il mio amore per la mia città e per la politica. Lo so: a guardare i risultati delle precedenti elezioni non ho molte chances. Il ...

Liste Pd - caos sui nomi : scontro con la minoranza e direzione rinviata 3 volte. Slitta presentazione Boschi a Bolzano : Non è bastata la riunione notturna con Andrea Orlando e Michele Emiliano. E neppure i giorni di trattative, in corso tuttora, tra Matteo Renzi e la minoranza del partito. È caos dentro il Pd tanto che la direzione che deve dare il via libera alle Liste è stata rinviata tre volte: prima alle 16, poi alle 20 e infine è stata convocata ufficialmente per le 22.30. Non solo. Sintomo evidente dell’incertezza è anche lo Slittamento della ...

M5S - modificate all’improvviso le liste Spariti candidati in Veneto e Calabria Tensione Pd - slitta Boschi a Bolzano : Senza nessuna comunicazione ufficiale, ci sono state decine di modifiche alle liste uscite dalle parlamentarie del Movimento 5 Stelle.

M5S - modificate (in segreto) le liste Spariti candidati in Veneto e Calabria Tensione Pd - slitta Boschi a Bolzano : Senza nessuna comunicazione ufficiale, ci sono state decine di modifiche alle liste uscite dalle parlamentarie del Movimento 5 Stelle.

Mal di pancia sudtirolesi sulla Boschi. L'ex segretario Svp Brugger : "Un errore capitale candidarla a Bolzano" : "Un errore capitale" candidare Maria Elena Boschi nel collegio di Bolzano. A dirlo all'Ansa è L'ex segretario della Svp Siegfried Brugger, che ha guidato il partito autonomista dal 1992 al 2004. "Assolutamente incomprensibile" e "un errore capitale" il sostegno del suo partito a una candidatura di Boschi nel collegio Bolzano-Bassa Atesina. Secondo L'ex parlamentare, il sostegno al Senato per Gianclaudio Bressa è "abbastanza ...

Pd - tensione sulle liste : minoranza insoddisfatta. Slitta la presentazione della Boschi a Bolzano : Non c'è ancora l'accordo tra Matteo Renzi e la minoranza Pd sulle candidature alle politiche. Le riunioni con Andrea Orlando e Michele Emiliano sono iniziate dopo l'una di questa...

Pd - sale la tensione sulle liste : salta la presentazione di Maria Elena Boschi a Bolzano : In extremis offerta la candidatura anche a Tommaso Cerno, condirettore di Repubblica. Restano forti tensioni tra il segretario Renzi e la minoranza

Elezioni - caos candidatura nel Pd : salta la presentazione del ministro Boschi a Bolzano. Giachetti : 'Rinuncio al paracadute' : Sarei ipocrita se ti dicessi che la cosa non mi faccia piacere: penso che, in qualche modo, sia il riconoscimento di un impegno nel partito, e più in generale in politica, che mai mi era stato ...

Candidati Pd - Elezioni 2018/ Liste e nomi oggi in Direzione : Renzi congela Boschi a Bolzano - “spazio a 40enni” : Liste e Candidati Pd, Elezioni politiche 2018: caos nomi, oggi in Direzione si votano le Liste. Giachetti scrive a Renzi, "no al proporzionale". Tommaso Cerno lascia Rep, Boschi "congelata"(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 13:45:00 GMT)

Liste Pd - ancora scontro tra Renzi e la minoranza per i nomi. Rinviata la presentazione della Boschi a Bolzano : Non è bastata la riunione notturna con Andrea Orlando e Michele Emiliano. E neppure i giorni di trattative, in corso tuttora, tra Matteo Renzi e la minoranza del partito. Quando mancano poche ore alla direzione dem che deve dare il via libera alle Liste è caos dentro il Partito democratico. Tanto che la presentazione della candidatura di Maria Elena Boschi a Bolzano, prevista inizialmente per questo pomeriggio, è slittata a lunedì prossimo. Il ...

Tensione nel Pd - salta la presentazione di Maria Elena Boschi a Bolzano : Le trattative ancora in corso tra Matteo Renzi e la minoranza Pd ha fatto saltare la presentazione della candidatura di Elena Maria Boschi a Bolzano.L'arrivo della sottosegretaria nel capoluogo altoatesino in un primo momento era atteso per questo pomeriggio, ma all'ultimo la seduta della direzione nazionale è stata spostata alle ore 16 per consentire al segretario di trovare un accordo soprattutto con gli orlandiani. Come si apprende, la ...

Tensione sulle liste - minoranza Pd insoddisfatta. E salta la presentazione di Boschi a Bolzano : Non c’è ancora l’accordo tra Matteo Renzi e la minoranza Pd sulle candidature alle politiche. Le riunioni con Andrea Orlando e Michele Emiliano sono iniziate dopo l’una di questa notte e fino alle quattro del mattino, a quanto si apprende, è andato avanti il lavoro al Nazareno. Ma la trattativa è tuttora in corso, perché la proposta della segreteri...

Salta presentazione Boschi a Bolzano : (ANSA) - Bolzano, 26 GEN - Le trattative ancora in corso tra Matteo Renzi e la minoranza Pd ha fatto Saltare la presentazione della candidatura di Elena Maria Boschi a Bolzano. L'arrivo della ...

Elezioni : Pd - salta la presentazione della Boschi a Bolzano : Le trattative ancora in corso tra Matteo Renzi e la minoranza Pd ha fatto saltare la presentazione della candidatura di Elena Maria Boschi a Bolzano. L'arrivo della sottosegretaria nel capoluogo ...