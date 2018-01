: Boom precari, 9,3 mln a rischio povertà - NotizieIN : Boom precari, 9,3 mln a rischio povertà - CybFeed : #BreakingNews Boom precari, 9,3 mln a rischio povertà - Italpress : Economia: BOOM LAVORATORI PRECARI E 9,3 MLN A RISCHIO POVERTÀ - MonicaPavone3 : Economia: BOOM LAVORATORI PRECARI E 9,3 MLN A RISCHIO POVERTÀ -

In Italia c'è meno disoccupazione, compensata da una "fabbrica" di lavoratori. Ora sono oltre 9,3 milioni gli italiani che non ce la fanno e sono a: è sempre più estesa l'area di disagio sociale che non accenna a restringersi. Così un rapporto di Unimpresa, secondo cui dal 2016 al 2017 altre 128.000 persone sono entrate nel bacino dei deboli:in totale, sono 9 mln e 293.000 i soggetti in difficoltà. Crescono soprattutto gli occupati-:in un anno,dunque, è aumentato il lavoro non stabile per 197.000 soggetti(Di sabato 27 gennaio 2018)