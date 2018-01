Bitdefender Antivirus | il giusto compremesso tra prestazioni | sicurezza e funzionalità

: RT @salvoaranzulla: "BitDefender Free Edition, il migliore antivirus gratuito" - CirronisAndrea : RT @salvoaranzulla: "BitDefender Free Edition, il migliore antivirus gratuito" -

Leggi la notizia su surface-phone

(Di sabato 27 gennaio 2018) Proteggere il nostro computer da attacchi di malware è senz’altro di fondamentale importanza, soprattutto ora dove gli hacker sono sempre più numerosi e non esitano di certo a rubare qualsiasi informazione, mettendo a rischio la privacy degli utenti. Il mercato degli Anitivirus sviluppati e progettati per Windows è molto vasto e la concorreza, come in molti sapranno, è agguerrita. Tra i software dipiù famosi e scaricati, troviamo indubbiamenteche, con ben 500 milioni di utenti attivi, è in genere molto apprezzato sia dal pubblico che dalla stampa internazionale. Oggi, analizzeremo e recensiremo per voi questoe vi diciamo già dall’inizio che le aspettative sono state tutte più che rispettate. Interfaccia e installazione Una volta scaricato il file, si avvierà la procedura d’installazione che dura pochi minuti e non richiede il riavvio ...