Big Pharma, al via una guerra di brevetti e fusioni da 418 miliardi di dollari

(Di sabato 27 gennaio 2018) Grazie anche al “regalo” della riforma fiscale di Trump, il 2018 si prospetta come un anno storico per lee acquisizioni nel settore farmaceutico. Con i colossi mondiali disposti a tutto pur di conquistare nuoviin grado di sostituire quelli in scadenza. Ecco i primi colpi dell’anno e le indiscrezioni su quelli futuri...