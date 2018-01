Berlusconi |  «Pensioni | resta quota 67 con eccezioni limitate»

Pensioni - Berlusconi gela Salvini : "Anticipare l'accesso alla previdenza solo in alcuni casi" : Flat tax, ma anche misure per aggredire subito la povertà e la disoccupazione come il reddito di dignità e l'aumento immediato delle Pensioni a 1000 euro per tutti, comprese...

Pensioni - Berlusconi : resta quota 67 con poche eccezioni : Sul lavoro ai giovani, ad esempio, "in prospettiva, sarà la crescita, favorita dalla nostra politica di tagli fiscali, a risolvere o ridimensionare questo problema. Però oggi occorrono provvedimenti ...

Pensioni - Berlusconi : resta quota 67 con poche eccezioni : Roma, 27 gen. (askanews) 'Un pacchetto di misure da approvare prima dell'estate: la flat tax, e contemporaneamente le misure per aggredire subito la povertà e la disoccupazione: il reddito di dignità' ...

RIFORMA PENSIONI/ La critica di Cazzola a Berlusconi (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. La critica di Giuliano Cazzola a Silvio Berlusconi. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 25 gennaio(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 15:06:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI 2018/ Berlusconi e Di Maio respingono le critiche (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI novità 2018, oggi 23 gennaio. Berlusconi e Di Maio respingono le critiche. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 05:09:00 GMT)

Riforma Pensioni 2018/ Legge Fornero : Berlusconi prima la ‘abolisce’ - poi la ‘corregge’ (ultime notizie) : Riforma Pensioni 2018, oggi 21 gennaio. Damiano chiede al Pd di introdurre la Quota 41. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 11:15:00 GMT)

Pensioni - l'aumento a mille euro di Berlusconi costa quasi 18mld : Roma, 17 gen. (askanews) Sarà uno dei punti qualificanti del programma di Forza Italia come lo è stato per le politiche del 2001: aumentare l'assegno delle Pensioni basse. Silvio Berlusconi ha ...

RIFORMA PENSIONI/ Berlusconi difende l'innalzamento dell'età pensionabile (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultimissime. Berlusconi difende l'innalzamento dell'età pensionabile. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 12 gennaio(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 12:29:00 GMT)

Riforma pensioni 2018 : anche Berlusconi frena Salvini - cosa accadrà? Video : Anno nuovo, argomento sempre uguale. Gia', continua ad essere la Riforma #pensioni a tenere banco anche in questa prima parte del 2018. Così come ci eravamo lasciati, infatti, stiamo ripartendo e le discussioni soprattutto in merito alla Legge Fornero [Video] non accennano a diminuire. Dopo le recenti dichiarazioni di Matteo #Salvini, infatti, anche Silvio #Berlusconi ha detto la sua e ha frenato gli entusiasmi del segretario della Lega Nord. ...

Riforma pensioni 2018 : anche Berlusconi frena Salvini - cosa accadrà? : Anno nuovo, argomento sempre uguale. Già, continua ad essere la Riforma pensioni a tenere banco anche in questa prima parte del 2018. Così come ci eravamo lasciati, infatti, stiamo ripartendo e le discussioni soprattutto in merito alla Legge Fornero non accennano a diminuire. Dopo le recenti dichiarazioni di Matteo Salvini, infatti, anche Silvio Berlusconi ha detto la sua e ha frenato gli entusiasmi del segretario della Lega Nord. Secondo ...

Pensioni - Berlusconi a Salvini : "Via legge Fornero? No - alcune cose vanno tenute" : Così il leader di Forza Italia: "L'età media sale e quindi è corretto che salga anche l'età della pensione". Poi annuncia una riforma fiscale: "La flat tax è al 23% ma l'obiettivo è quello di arrivare sotto il 20%". Bocciata l'ipotesi delle larghe intese

Pensioni - scontro Salvini-Berlusconi. Forza Italia difende la legge Fornero : La foglia di fico si chiama programma comune. Consta di due dense paginette suddivise in dieci argomenti che il «tavolo degli esperti» ieri ha trasmesso ai leader del centrodestra. I quali sposteranno qualche virgola, tanto per far vedere chi comanda, e poi metteranno in calce la firma, ciascuno a casa propria, senza cerimonie pubbliche, il minimo ...

Pensioni - scontro Salvini-Berlusconi. Forza Italia difende la legge Fornero : La foglia di fico si chiama programma comune. Consta di due dense paginette suddivise in dieci argomenti che il 'tavolo degli esperti' ieri ha trasmesso ai leader del centrodestra. I quali sposteranno ...

Pensioni - Berlusconi risponde a Salvini : “Via legge Fornero? No - alcune cose vanno tenute” : Pensioni, Berlusconi risponde a Salvini: “Via legge Fornero? No, alcune cose vanno tenute” “Abbiamo approfondito l’argomento con i nostri economisti alcune cose vano mantenute come sono”. Così il leader di Forza Italia: “L’età media sale e quindi è corretto che salga anche l’età della pensione ma con il sistema contributivo se uno vuole andare a […] L'articolo Pensioni, Berlusconi risponde a ...