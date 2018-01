Basket | Seria A 2018 | negli anticipi vincono Sassari e Reggio Emilia

: Così gli anticipi del 17esimo turno di Serie A: Sassari supera Torino, Reggio ok contro Pesaro - OA_Sport : Così gli anticipi del 17esimo turno di Serie A: Sassari supera Torino, Reggio ok contro Pesaro - telepatti : Basket Seria A: domenica alle 18, la SikeliArchivi Capo d'Orlando affronta la Virtus Segafredo Bologna… - Palledicuoio : RT @radiocafoscari: Cliccate su - radiocafoscari : Cliccate su -

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 27 gennaio 2018) Nella serata odierna si sono disputati duevalidi per il 17esimo turno del campionato di Serie A di2017-, che vedevano impegnate squadre bisognosi di vittorie e punti per migliorare la propria posizione di classifica. Entrambe le partite si sono svolte a partire dalle 20.30. Partiamo dalla vittoria del Banco di Sardegna, che si è imposto con il punteggio di 92-80 sulla Fiat Torino. Al Palaserradimigni, il primo quarto è stato piuttosto equilibrato e addirittura gli ospiti sono andati in vantaggio al primo mini-riposo. Nel secondo, però,ha alzato le barriere difensive e ha continuato a produrre, favorendo il primo vero break della partita, con 12 punti e 3 triple di fila che hanno condotto anche al +13 prima del 51-39 a metà gara. Nel terzo quarto la Dinamo ha chiuso definitivamente i conti con un parziale da 9-0 in apertura, che di fatto ha ...