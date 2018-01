Basket | Eurolega | Milano-Maccabi 102-111

Diretta/ Olimpia Milano-Maccabi (risultato live 26-30) streaming video e tv : ospiti avanti (Basket Eurolega) : Diretta Olimpia Milano Maccabi Tel Aviv: info streaming video e tv, orario e risultato live della partita del Mediolanum Forum valida per la ventesima giornata del girone di basket Eurolega(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 21:00:00 GMT)

Basket femminile - Eurolega 2018 : il Famila Schio spreca il primo match point. Vince Ekaterinburg : Il Famila Schio ha sprecato il primo match point. C’era bisogno di una vittoria contro l’UMMC Ekaterinburg per staccare il pass per i quarti di finale con un turno di anticipo ed invece è arrivata una sconfitta per 55-68. Le scledensi hanno combattuto ma la loro resistenza è durata un solo quarto. Nel secondo parziale, infatti, le russe allenate dall’ex Miguel Mendez hanno scavato un piccolo ma importante solco, portato fino ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia per le sfide contro Olanda e Romania. Ancora esclusi i giocatori di Eurolega - tre nomi nuovi : Il CT dell’ItalBasket Meo Sacchetti ha diramato la lista dei convocati per le due sfide della seconda finestra delle Qualificazioni ai Mondiali del 2019. Gli azzurri giocheranno contro Olanda e Romania: il primo impegno sarà in casa, a Treviso, venerdì 23 febbraio alle ore 20.15, la seconda a Cluj-Napoca, lunedì 26 alle 18.00. L’elenco comprende 24 nomi, che si raduneranno a Treviso a partire da lunedì 19 febbraio. I convocati ...

Basket - Eurolega : Anche il Fener fa doppietta. Melli nel quintetto della settimana : Il Cska Mosca allunga in vetta dopo due vittorie pesantissime: i russi passano per la prima volta in stagione sul campo del Panathinaikos. Tonfo dell'Olympiacos, bella doppietta per Fenerbahce, Khimki ...

Basket : Eurolega - Milano ringrazia Theodore. Baskonia battuto al fotofinish 83-82 : Milano batte il Baskonia 83-82 nel 19° turno di Eurolega e conquista la seconda vittoria consecutiva dopo quella di mercoledì al Forum contro Malaga. A Vitoria, l'Olimpia gioca una gara dai due volti: ...

Basket - Eurolega : Vitoria-Milano 82-83. L'Olimpia non è più ultima : Un'entrata di Theodore a sei decimi dalla fine consente un ottimo blitz a Vitoria di Milano (82-83) che ripete la bella prova di mercoledì sera al Forum contro Malaga e lascia così l'ultimo posto in ...

Basket - Eurolega 2018 : Olimpia Milano da batticuore! Theodore regala la vittoria contro Baskonia allo scadere : Secondo successo consecutivo in Eurolega per l’Olimpia Milano, che ha espugnato il parquet di Baskonia con il punteggio di 83-82. Una vittoria con brivido, da batticuore, che poteva essere più agevole ma è stata sudata e sofferta fino all’ultimo, perché all’Armani non piace vincere facile, si sa. A risultare decisiva è stata la penetrazione di Jordan Theodore (16 punti e 8 assist), che ha siglato il sorpasso quando il ...

