Australian Open 2018 | orari e dove vedere la finale Federer-Cilic

Australian Open 2018 - Roger Federer sfida Marin Cilic : il replay di Wimbledon - il Maestro per la leggenda - il croato per l’impresa : Roger Federer è il grande favorito della Finale degli Australian Open: domani mattina (ore 09.30 italiane, le 19.30 locali) il Maestro affronterà Marin Cilic nell’atto conclusivo che quasi nessuno si aspettava. Tutti si attendevano una nuova sfida epocale tra lo svizzero e l’eterno rivale Rafael Nadal ma il mancino di Manacor si è dovuto ritirare ai quarti di finale a causa di problemi fisici, lasciando così il via libera al coriaceo ...

Australian Open 2018 : nella finale di doppio maschile si impongono Marach e Pavic. Sconfitti Cabal e Farah : Assegnato oggi a Melbourne anche il titolo di doppio maschile degli Australian Open di tennis: ad imporsi sono stati l’austriaco Oliver Marach ed il croato Mate Pavic, che hanno battuto i colombiani Juan Sebastian Cabal e Robert Farah con un doppio 6-4 in una gara durata 94′ di gioco, esattamente 47′ a partita. Dopo la finale persa a Wimbledon la scorsa estate, i due mettono in bacheca il primo Slam in ...

Australian Open - Wozniacki : 'Un sogno che si avvera' : Roma, 27 gen. (askanews) Caroline Wozniacki non sta nella pelle. Alla premiazione per il successo degli Australian Open, primo Slam in carriera non riesce a trattenere l'emozione: 'E' da tanto che ...

Finale Australian Open 2018 Federer-Cilic : orario - diretta tv e streaming : Come alternativa alla diretta tivù, sarà possibile seguire l'atto conclusivo degli Australian Open 2018 in streaming . In questo caso, le opzioni a vostra disposizione saranno tre. Le prime due ...

Caroline Wozniacki è la regina degli Australian Open : Halep ko in tre set : La danese Caroline Wozniacki, finalmente, al terzo tentativo è riuscita a vincere un torneo del Grande Slam. La tennista danese aveva perso le finali degli Us Open nel 2009 e nel 2014 ma oggi, alla prima finale a Melbourne, ha avuto la meglio su un'altra giocatrice che non ha mai messo in bacheca un titolo dello Slam: Simona Halep. Per la rumena, quella di oggi invece, è la terza sconfitta dopo le due finali perse a Roland Garros, nel 2014 ...

Australian Open - vince la Wozniacki e torna numero uno al mondo : Prima vittoria in carriera in una prova dello Slam per Caroline Wozniacki che si è imposta col punteggio di 7-6 (7-2), 3-6, 6-4 sulla rumena Simona Halep nella finalissima degli Australian Open in ...

Wozniacki in trionfo : Australian Open e numero 1 del mondo : Caroline Wozniacki si aggiudica gli Australian Open e il numero 1 della classifica WTA. Giornata perfetta per la danese, che ha avuto la meglio su Simona Halep al termine di una battaglia di due ore e ...

Australian Open 2018 - le lacrime di gioia della Wozniacki : Caroline Wozniacki vince l'Australian Open 2018, primo Slam della stagione, e torna numero uno al mondo. In finale, la danese ha battuto la rumena Simona Halep in tre set con il punteggio di 7-6 , 2, , 3-6, 6-4 in poco meno di 3 ore di gioco. Nel corso del terzo set, la Wozniacki aveva chiesto l'...

Australian Open 2018 : Caroline Wozniacki sfata il tabù - batte Simona Halep in finale e conquista la vetta del ranking WTA : Caroline Wozniacki ce l’ha fatta. Dopo anni di sacrifici e sconfitte nel momento decisivo, ottiene il suo primo Slam in carriera superando nella finale del singolare femminile degli Australian Open la rumena Simona Halep con il punteggio di 7-6 3-6 6-4 in 2 ore e 53 minuti di partita. Una vera battaglia in cui ha prevalso la danese vincendo prima di tutto le proprie paure e poi una Halep allo stremo delle forze. Un successo significativo ...

Tennis - Australian Open : trionfo Wozniacki - primo Slam in carriera : MELBOURNE - Caroline Wozniacki ha vinto l'Australian Open, primo Slam della stagione. In finale la danese, testa di serie numero 2, ha battuto in due set la rumena Simona Halep, numero uno del ...

Australian Open - trionfa Caroline Wozniacki : Grazie a questa vittoria, la danese torna ad essere la numero uno al mondo, sei anni dopo l'ultima volta. Si tratta del 28esimo titolo in carriera per la Wozniacki. ( In collaborazione con Italpress )...

Tennis - Australian Open 2018 : primo Slam per Wozniacki. Halep ko : ... una maratona durata 12' e 18 punti, in cui annulla quattro palle break, ma deve ricorrere agli integratori sul 3-2 (con il medico chiamato a misurare la pressione arteriosa della numero 1 del mondo),...

Australian Open 2018 / Diretta finale Halep Wozniacki (risultato finale 6-7 6-3 4-6) : Slam alla danese! : Diretta AUSTRALIAN OPEN 2018, finale Halep Wozniacki: info streaming video e tv, la danese conquista il titolo Slam al Melbourne Park per la prima volta in carriera(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 12:27:00 GMT)

Caroline Wozniacki ha vinto il torneo femminile degli Australian Open : nella finale di Melbourne ha battuto Simona Halep : La tennista danese Caroline Wozniacki si è aggiudicata il torneo femminile della 106ª edizione degli Australian Open dopo aver battuto nella finale di Melbourne la romena Simona Halep per 7-6, 3-6, 6-4. Dopo aver vinto il primo set per 6-7, Wozniacki The post Caroline Wozniacki ha vinto il torneo femminile degli Australian Open: nella finale di Melbourne ha battuto Simona Halep appeared first on Il Post.