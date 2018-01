Australian Open 2018 | le lacrime di gioia della Wozniacki

Australian Open 2018 : Caroline Wozniacki sfata il tabù - batte Simona Halep in finale e conquista la vetta del ranking WTA : Caroline Wozniacki ce l’ha fatta. Dopo anni di sacrifici e sconfitte nel momento decisivo, ottiene il suo primo Slam in carriera superando nella finale del singolare femminile degli Australian Open la rumena Simona Halep con il punteggio di 7-6 3-6 6-4 in 2 ore e 53 minuti di partita. Una vera battaglia in cui ha prevalso la danese vincendo prima di tutto le proprie paure e poi una Halep allo stremo delle forze. Un successo significativo ...

Tennis - Australian Open 2018 : primo Slam per Wozniacki. Halep ko : ... una maratona durata 12' e 18 punti, in cui annulla quattro palle break, ma deve ricorrere agli integratori sul 3-2 (con il medico chiamato a misurare la pressione arteriosa della numero 1 del mondo),...

La tennista danese Caroline Wozniacki si è aggiudicata il torneo femminile della 106ª edizione degli Australian Open dopo aver battuto nella finale di Melbourne la romena Simona Halep per 7-6, 3-6, 6-4.

Australian Open 2018 : Roger Federer a caccia di record nella finale di Melbourne. Cilic pronto a guastare la festa : Domenica 28 gennaio alle ore 19.30 locali (le 9.30 italiane) Roger Federer e Marin Cilic si contenderanno il titolo del primo Slam del 2018, nella Rod Laver di Melbourne. Gli Australian Open avranno un padrone e chi sarà tra il fenomeno svizzero ed il coriaceo croato cresciuto a pane ed Ivanisevic? Sulla carta i favori del pronostico sono tutti per Re Roger, campione in carica. Dopo la resurrezione dell’anno scorso ed il successo in finale ...

La partita sarà trasmessa in Diretta tv su Eurosport, in Diretta streaming su Eurosport Player e in Diretta LIVE scritta su OASport.

Australian Open 2018 - Finale Federer-Cilic : quando si gioca? Orario d’inizio e come vederla in tv e Diretta Streaming. Il programma completo : Domenica 28 gennaio si disputerà la Finale degli Australian Open 2018, primo Slam della stagione di tennis. Sul cemento della Rod Laver Arena di Melbourne si sfideranno Roger Federer e Marin Cilic: è l’atto conclusivo che non ti aspetti, tutti si attendevano un nuovo scontro tra il Maestro e Rafael Nadal che invece si è dovuto ritirare ai quarti di Finale proprio contro l’ostico croato, alla sua terza Finale in uno Slam e a caccia ...

Saranno Roger Federer e Marin Cilic a contendersi la vittoria negli Australian Open 2018 in corso di svolgimento a Melbourne. La finalissima del primo Slam della stagione si disputera' alla Rod Laver Arena nella mattinata italiana di domenica 28 gennaio.