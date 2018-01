Australian Open 2018 | i precedenti tra Federer e Cilic | il fenomeno svizzero nettamente

Finale Australian Open 2018 - Federer vs Cilic : programma - orari e tv. Come vederla in tv e in replica : Domenica 28 gennaio alle ore 9.30 italiane (le 19.30 locali) la Rod Laver Arena di Melbourne (Australia) sarà teatro della Finale del singolare maschile degli Australian Open tra lo svizzero Roger Federer (n.2 del mondo) ed il croato Marin Cilic (fresco n.3 del ranking). Una sfida che regalerà al vincitore il primo Slam del 2018. L’elvetico, campione uscente, punta al 20° Major in carriera ed al sesto sigillo Australiano. Cifre da ...

Australian Open 2018 / Wozniacki trionfa in finale - Halep si arrende : finalmente lo Salm : Diretta Australian Open 2018, finale Halep Wozniacki: info streaming video e tv, la danese conquista il titolo Slam al Melbourne Park per la prima volta in carriera(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 17:14:00 GMT)

Australian Open 2018 : Caroline Wozniacki si prende tutto a Melbourne e scaccia i fantasmi : Tante tante emozioni nel cuore in questo momento per la danese Caroline Wozniacki, vincitrice degli Australian Open 2018, battendo in finale la rumena Simona Halep. Nella lotta punta a punto con la tennista di Costanza tante immagini le saranno passate davanti: i ko in finale contro Kim Clijsters e Serena Williams negli Us Open 2009 e 2014 ma sopratutto l’idea di essere sconfitta sul più bello. Quando, dall’11 ottobre 2010 al 13 ...

Tennis - Australian Open - il favorito Federer paga 1 - 20 : TORINO - Domenica mattina va in scena la finale degli Australian Open, che mette a confronto Roger Federer e Marin Cilic. Stando ai quotisiti sarà un ultimo atto senza storia: Federer è super favorito ...

Australian Open 2018 - finale maschile. Orari e dove vederla in tv : finale IN TV E STREAMING - La finale degli Australian Open 2018 sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport , in streaming su Eurosport Player e in live testuale su Ubitennis . Australian Open 2018, ...

Australian Open 2018 - finale maschile. Orari e dove vederla in tv : La danese, con questo successo, torna numero uno al mondo. finale IN TV E STREAMING - La finale degli Australian Open 2018 sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport , in streaming su Eurosport Player ...

Australian Open 2018 - finale maschile. Orari e dove vederla in tv - e streaming - : finale IN TV E streaming - La finale degli Australian Open 2018 sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport , in streaming su Eurosport Player e in live testuale su Ubitennis . Australian Open 2018, ...

Australian Open 2018 - orari e dove vedere la finale Federer-Cilic : finale IN TV E STREAMING - La finale degli Australian Open 2018 sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport , in streaming su Eurosport Player e in live testuale su Ubitennis . Australian Open 2018, ...

Australian Open 2018 - Roger Federer sfida Marin Cilic : il replay di Wimbledon - il Maestro per la leggenda - il croato per l’impresa : Roger Federer è il grande favorito della Finale degli Australian Open: domani mattina (ore 09.30 italiane, le 19.30 locali) il Maestro affronterà Marin Cilic nell’atto conclusivo che quasi nessuno si aspettava. Tutti si attendevano una nuova sfida epocale tra lo svizzero e l’eterno rivale Rafael Nadal ma il mancino di Manacor si è dovuto ritirare ai quarti di finale a causa di problemi fisici, lasciando così il via libera al coriaceo ...

Australian Open 2018 : nella finale di doppio maschile si impongono Marach e Pavic. Sconfitti Cabal e Farah : Assegnato oggi a Melbourne anche il titolo di doppio maschile degli Australian Open di tennis: ad imporsi sono stati l’austriaco Oliver Marach ed il croato Mate Pavic, che hanno battuto i colombiani Juan Sebastian Cabal e Robert Farah con un doppio 6-4 in una gara durata 94′ di gioco, esattamente 47′ a partita. Dopo la finale persa a Wimbledon la scorsa estate, i due mettono in bacheca il primo Slam in ...

Australian Open - Wozniacki : 'Un sogno che si avvera' : Roma, 27 gen. (askanews) Caroline Wozniacki non sta nella pelle. Alla premiazione per il successo degli Australian Open, primo Slam in carriera non riesce a trattenere l'emozione: 'E' da tanto che ...

Finale Australian Open 2018 Federer-Cilic : orario - diretta tv e streaming : Come alternativa alla diretta tivù, sarà possibile seguire l'atto conclusivo degli Australian Open 2018 in streaming . In questo caso, le opzioni a vostra disposizione saranno tre. Le prime due ...

Caroline Wozniacki è la regina degli Australian Open : Halep ko in tre set : La danese Caroline Wozniacki, finalmente, al terzo tentativo è riuscita a vincere un torneo del Grande Slam. La tennista danese aveva perso le finali degli Us Open nel 2009 e nel 2014 ma oggi, alla prima finale a Melbourne, ha avuto la meglio su un'altra giocatrice che non ha mai messo in bacheca un titolo dello Slam: Simona Halep. Per la rumena, quella di oggi invece, è la terza sconfitta dopo le due finali perse a Roland Garros, nel 2014 ...

Australian Open - vince la Wozniacki e torna numero uno al mondo : Prima vittoria in carriera in una prova dello Slam per Caroline Wozniacki che si è imposta col punteggio di 7-6 (7-2), 3-6, 6-4 sulla rumena Simona Halep nella finalissima degli Australian Open in ...