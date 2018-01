Australian Open 2018 Diretta fiale Halep Wozniacki | streaming video e tv | orario tennis

Australian Open 2018/ Diretta Federer Chung (risultato finale 6-1 5-2 rit) : il percorso per la finale (tennis) : Diretta AUSTRALIAN OPEN 2018: info streaming video e tv, la seconda semifinale maschile vede vincitore Roger Federer grazie al ritiro di Hyeon Chung per un problema al piede(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 19:07:00 GMT)

Order of play e programmazione tv del Day 13 degli Australian Open 2018 : ... "Tremavo per lei, per un attimo ho temuto che non ce la facesse" 04:40 Come posso guardare gli Australian Open su Eurosport? Su Eurosport 1 e attraverso il servizio di Live-Streaming di "Eurosport ...

Australian Open 2018 – Roger Federer - Mito vivente a caccia di record : il 20^ sigillo - i primati di Djokovic - l’allungo su Nadal - l’occhio a Smith : Roger Federer sta letteralmente dominando gli Australian Open 2018 dall’alto della sua proverbiale classe cristallina e davvero nessuno sembra poter fermare il più grandi di tutti i tempi. Il Maestro è ora a un passo dalla conquista del suo sesto titolo sul cemento di Melbourne: dopo essersi imposto nel 2004, 2006, 2007, 2010, 2017, lo svizzero ha la concreta possibilità di agguantare Novak Djokovic e Roy Emerson che guidano la classifica ...

Tennis - Australian Open : Chung si ritira - Federer in finale contro Cilic : MELBOURNE - Si spegne il sogno di Hyeon Chung, in finale ci va Roger Federer. Il cammino del 21enne coreano agli Australian Open, primo slam della stagione Tennistica si interrompe in semifinale dopo ...

VIDEO Roger Federer - gli highlights della semifinale con Chung agli Australian Open 2018. Colpi da manuale per lo svizzero : Roger Federer è in finale agli Australian Open 2018. Lo svizzero potrà così difendere il titolo conquistato lo scorso anno nella partita che domenica lo opporrà al croato Marin Cilic. Il numero due del mondo si è sbarazzato del coreano Hyeon Chung in semifinale, approfittando del ritiro del coreano quando si trovava sotto 6-1 5-2 30-30, in una partita comunque senza storia. Federer aveva sino a quel momento dominato e domenica avrà ...

I giorni decisivi degli Australian Open : Domani ci sarà la finale femminile, dopodomani quella maschile: nell'attesa possiamo sfogliare l'album fotografico degli ultimi giorni The post I giorni decisivi degli Australian Open appeared first on Il Post.

Australian Open 2018 - la finale sarà Federer-Cilic : quando si gioca? Data - programma - orari e tv : La partita è in programma domenica 28 gennaio alle 9.30 orario italiano , a Melbourne saranno le 19.30, e sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport HD e in streaming su Eurosport Player . OA Sport vi ...

Australian Open 2018 - Finale maschile Federer-Cilic : data - programma - orari e tv. Che sfida alla Rod Laver Arena di Melbourne! : Saranno Roger Federer e Marin Cilic a sfidarsi nella Finale maschile degli Australian Open 2018, primo Slam della stagione di tennis. Non è l’atto conclusivo che tutti si attendevano sul cemento di Melbourne: il Maestro difenderà il titolo conquistato lo scorso anno e andrà a caccia del ventesimo Slam della stagione contro l’ostico croato, bravo ad approfittare del ritiro di Rafael Nadal ai quarti di Finale prima di asfaltare Kyle ...

Australian Open 2018 - finale femminile Halep-Wozniacki (sabato 27 gennaio) : programma - orari e tv. Come vederla in Diretta Streaming : La finale femminile degli Australian Open 2018 sarà Simona Halep contro Caroline Wozniacki. Numero uno contro numero due: in palio, oltre al titolo di Melbourne, ci sarà infatti anche la vetta del ranking mondiale. La posta in palio sarà dunque altissima ed entrambe cercheranno l’assalto al primo titolo Slam. Da un lato la romena, che ha vinto un’autentica battaglia con Kerber in semifinale, dopo aver già annullato match point al ...