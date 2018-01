Attacco Kabul | Alfano | viltà terrorismo

Attacco Kabul : 63 morti e 151 feriti : (ANSA) - Kabul, 27 GEN - Fonti ufficiali hanno reso noto che il bilancio delle vittime dell'attentato realizzato oggi a Kabul dai talebani si è ulteriormente aggravato ed è di 63 morti e 151 feriti. ...

C’è stato un altro grave Attacco a Kabul : È esplosa un'ambulanza vicino a un checkpoint, in un'area molto affollata: ci sono 63 morti, l'attacco è stato rivendicato dai talebani The post C’è stato un altro grave attacco a Kabul appeared first on Il Post.

Kabul - nuovo Attacco : oltre 60 morti. Emergency : 'Un massacro' | : A pochi giorni dall'assalto all'hotel Intercontinetal, un altro attentato scuote la capitale dell'Afghanistan. La deflagrazione sarebbe avvenuta nei pressi nella vecchia sede del ministero dell'...

Attacco a Kabul : almeno 40 morti e 140 feriti. Emergency : un massacro | : La deflagrazione sarebbe avvenuta nei pressi nella vecchia sede del ministero dell'Interno. L'Attacco è stato rivendicato dai talebani

Kabul - Attacco kamikaze vicino all’Alto consiglio di pace e a un ospedale. Emergency : “È un massacro” : “E’ un massacro“. Così Dejan Panic, coordinatore di Emergency in Afghanistan, ha definito le conseguenze dell’attacco suicida avvenuto sabato mattina a Kabul, nei pressi della vecchia sede del ministero dell’Interno. L’edificio ora ospita l’Alto consiglio di pace (Hpc) e sorge nei pressi di un ospedale e numerosi negozi. Nella zona si trovano anche gli uffici dell’Unione europea e di una agenzia di intelligence ...

C’è stato un altro Attacco a Kabul : È esplosa una bomba vicino a un ufficio del governo, ci sono decine di feriti The post C’è stato un altro attacco a Kabul appeared first on Il Post.

Kabul - Ue : 'L'Attacco a Save the Children è un affronto all'umanità' : "L'attacco terroristico contro Save the Children in Afghanistan è una grave violazione del diritto internazionale umanitario". Lo scrivono, in una nota congiunta, l'Alto rappresentante Ue Federica ...

Kabul - Attacco all'hotel Intercontinental : è una strage - almeno 15 tra morti e feriti : Secondo le prime confuse testimonianze, uno degli assalitori si è fatto esplodere. Quasi subito è divampato un incendio che ha avvolto i piani alti dell'edificio: le fiamme, secondo fonti ufficiali ...

Kabul - Attacco a hotel Intercontinental. Media : 15 tra morti e feriti | : Una cellula terroristica ha colpito l'albergo nella zona verde della città, già in passato obiettivo di altri attentati.Almeno quattro uomini armati avrebbero attaccato la struttura: non risultano ...

Il numero dei morti nell’Attacco all’Intercontinental Hotel di Kabul - in Afghanistan - è salito a 22 : Il ministro della Salute afghano ha detto che il numero delle persone uccise nell’attacco all’Intercontinental Hotel di Kabul (Afghanistan), compiuto nella notte tra il 20 e il 21 gennaio, è salito a 22. L’Intercontinental Hotel, il più grande albergo della capitale afghana, era stato attaccato The post Il numero dei morti nell’attacco all’Intercontinental Hotel di Kabul, in Afghanistan, è salito a 22 appeared first on Il Post.

Kabul - strage all'hotel degli stranieri : 43 morti. Attacco rivendicato dai talebani. Hostess e steward di una compagnia aerea massacrati Foto Video : Con il passare delle ore si comprende che forse le parole dei talebani, che hanno rivendicato la strage all'hotel Intercontinental di Kabul non sono solo propaganda. I morti potrebbero...

Kabul - strage all'hotel degli stranieri : 43 morti. Attacco rivendicato dai talebani. Hostess e steward di una compagnia aerea massacrati Foto Video : Con il passare delle ore si comprende che forse le parole dei talebani, che hanno rivenditao la strage all'hotel Intercontinental di Kabul non sono solo propaganda. I morti potrebbero...

Kabul - Attacco all’hotel Intercontinental : «43 vittime» : Una cellula terroristica ha preso d’assalto l’albergo già obiettivo in passato di altri attentati. Un kamikaze si è fatto esplodere consentendo ad almeno 3 uomini armati di entrare nell’edificio. Tra le vittime anche una donna straniera. Nessun italiano coinvolto. L'edificio sotto assedio per oltre 12 ore. I talebani rivendicano

Kabul - Attacco Intercontinental : 43 morti : 13.57 Sarebbero almeno 43 i morti nell'attacco rivendicato dai talebani all'hotel Intercontinental a Kabul, Afghanistan. Lo riferisce l'emittente afghana ToloNews, citando "una fonte credibile" della sicurezza. L'attacco si è concluso stamani dopo più di 12 ore di resistenza da parte del commando armato. In precedenza, la tv locale aveva parlato di 18 morti, riferendo che al momento dell'attacco nell'hotel si stava svolgendo una festa di ...