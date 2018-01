Atletica | Tamberi e Trost tornano in gara a Hustopece | Gimbo si ferma a 2 25 | Alessia

Atletica - il calendario dell’Italia : i debutti di Tamberi - Trost - Fassinotti - Donato e Tortu : La pausa invernale sta per finire, i grandi big dell’Atletica sono pronti per tornare a dare spettacolo nella stagione al coperto che vivrà il suo clou nei Mondiali di Birmingham (1-4 marzo). L’Italia si sta muovendo verso la rassegna iridata e sta preparando questi due mesi intensi, propedeutici anche per quello che succederà poi all’aperto durante l’estate. Vediamo come si stanno muovendo gli azzurri: Gianmarco Tamberi, ...

Atletica - il ritiro di Usain Bolt e la necessità di personaggi : serve un istrione alla Tamberi. Van Niekerk infortunato - Farah in strada : Non è facile… Tutti pensavano a Wayde Van Niekerk, Campione Olimpico e del Mondo sui 400m che a Londra ha sfiorato la doppietta coi 200m. Il sudafricano però si è infortunato giocando a rugby e ...

Atletica - il ritiro di Usain Bolt e la necessità di personaggi : serve un istrione alla Tamberi. Van Niekerk infortunato - Farah in strada : Cercasi disperatamente nuovi personaggi. L’Atletica leggera deve affrontare il ritiro di Usain Bolt, l’uomo che ha catalizzato l’attenzione dell’ultimo decennio e che con il suo essere personaggio è riuscito a riportare in alto la Regina degli sport, garantendo anche quel contorno mediatico e quel ritorno economico che spesso erano mancati in passato. Il Fulmine era una vera e proprio icona, l’uomo più veloce del ...

Atletica - Tamberi e Trost in Sudafrica. Meucci in Maratona a Otsu. Gimbo : “Caviglia a posto - mi sento un vero atleta” : L’Italia dell’Atletica leggera sta puntando al 2018 e si mette in moto per cercare di disputare una stagione di spessore dopo un’annata complessivamente deludente. Gianmarco Tamberi, Silvano Chesani e Alessia Trost sono partiti per Potchefstroom (Sudafrica) dove svolgeranno un periodo di ritiro. Due settimane abbondanti per il nostro terzetto con Gimbo davvero in grande forma come ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: ...

Atletica - l’Italia aspetta Gianmarco Tamberi! Gimbo per una nuova esplosione - tra Mondiali indoor ed Europei : L’Italia dell’Atletica leggera si affida a Gianmarco Tamberi, la stella più talentuosa del nostro movimento, una vera e propria icona, non solo per quanto riguarda le prestazioni in pedana, ma anche per il suo modo di esporsi, per la sua capacità di fare breccia in mezzo al pubblico, per le sue doti mediatiche e istrioniche con le quali è riuscito a farsi conoscere ed apprezzare. Nel 2017 funesto per gli azzurri, la medaglia di ...

