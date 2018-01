Area Osce | la responsabilità degli Stati nella lotta all' antisemitismo

: Presentazione della Conferenza Internazionale sulla responsabilità degli Stati, istituzioni e individui nella lotta… - RadioRadicale : Presentazione della Conferenza Internazionale sulla responsabilità degli Stati, istituzioni e individui nella lotta… - Agenparl : NOTA DI ACCREDITAMENTO STAMPA - Conferenza sulla Responsabilità degli Stati, delle Istituzioni e degli Individui ne… - fazilamat : RT @BalcaniCaucaso: Il 2018 è l'anno della presidenza dell'#Italia all'#Osce. In un nostro approfondimento le priorità nell'area post-sovie… - AndDomeniconi : RT @BalcaniCaucaso: Il 2018 è l'anno della presidenza dell'#Italia all'#Osce. In un nostro approfondimento le priorità nell'area post-sovie… - AlleAzzoni : RT @BalcaniCaucaso: Il 2018 è l'anno della presidenza dell'#Italia all'#Osce. In un nostro approfondimento le priorità nell'area post-sovie… -

(Di sabato 27 gennaio 2018) Lunedì si terra' alla Farnesina la #conferenza sulla Responsabilita'all'#nell'aera. Un tema che riguarda da vicino anche istituzioni e cittadini. Ieri si è tenuta la presentazione dell'iniziativa. Si tratta di un evento realizzato in cooperazione con l', Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa. Con cinquantasettepartecipanti dell'Europa, dell'Asia e del Nord America, l'si propone come la più grande organizzazione di sicurezza regionale al mondo, che lavora per assicurare pace, democrazia e stabilita' a oltre un miliardo di persone. Un obiettivo che passa dal dialogo su valori condivisi e attivita' pratiche. L'esamina questioni che incidono sulla sicurezza comune e che riguardano anche il terrorismo, il controlloarmamenti, la sicurezza energetica, la liberta' dei mezzi ...