Apple HomePod in Italia dopo la primavera

HomePod vive anche senza Apple Music - riproduce musica iTunes - podcast e Beats 1 - : Ovviamente, Apple spingerà al massimo la propria piattaforma di Musica in streaming, cercando di abbinare per quanto possibile HomePod ad Apple Music: nella pagina delle specifiche tecniche dedicata ...

Apple lancia HomePod - lo speaker smart in uscita il 9 febbraio : Apple ha annunciato che l’HomePod sarà in vendita dal prossimo 9 febbraio negli Stati Uniti, in Gran Bretagna e in Australia. Per l’Italia non c’è una data ufficiale, per cui dovremo aspettare ancora qualche mese, ma l’arrivo dello speaker smart da salotto della Mela è comunque una notizia attesa da mesi dopo che Cupertino aveva rimandato l’uscita dallo scorso dicembre. La scelta dei paesi di debutto non è casuale, ...

Apple ha cominciato (finalmente) a produrre l’HomePod : Sono passati quasi 7 mesi ormai da quando Apple ha annunciato al mondo l’esistenza di HomePod, l’altoparlante smart con il quale intende portare musica di qualità e l’assistente vocale Siri nei salotti dei suoi utenti. L’occasione era l’annuale Worldwide Developers Conferece della società e il dispositivo era stato salutato da pubblico e osservatori esterni come un gadget promettente, per poi però finire rimandato ...

Welcome HomePod! Pronte le prime spedizioni dai fornitori Apple! : Dopo mesi di attesa, il nuovo smart speaker Apple HomePod è pronto per arrivare su buona parte del mercato mondiale. Ecco tutti i dettagli! Finalmente lo smart speaker di Apple è in arrivo! Moltissime le segnalazioni dalle fonti più vicine alla casa di Cupertino sull’arrivo di HomePod dai fornitori Apple come riportato da 9to5mac.com. Si parla di circa 1 milione di unità,arrivate dalla Inventec di Taiwan, importantissima azienda ...

Apple posticipa il lancio di HomePod al 2018 : HomePod HomePod usa Siri come assistente virtuale e trasmette musica in streaming, riporta le ultime notizie, i risultati sportivi, le condizioni meteorologiche, le informazioni sui voli e altro ...

Apple : rinviato a 2018 il lancio dell’assistente vocale casalingo HomePod : Apple ha annunciato il rinvio al 2018 del lancio di HomePod, il suo smart speaker, ovvero l’assistente vocale intelligente casalingo, che dovra’ fare concorrenza a Amazon Echo e a Google Home: “Siamo impazienti di far conoscere al pubblico HomePod, il rivoluzionario altoparlante di Apple, ma abbiamo bisogno di piu’ tempo del previsto”, ha spiegato Apple in un comunicato. “Inizieremo le vendite negli Usa, nel ...