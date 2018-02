Apple HomePod in Italia dopo la primavera

viktec

Domotica Apple Aperti i preordini di HomePod, cosa dobbiamo aspettarci?

(Di sabato 27 gennaio 2018) Il 9 febbraio 2018metterà in vendita (non in, uno smart speaker equipaggiato con processore A8 e Siri in due varianti colore: bianco e space gray. Si tratta di uno speaker intelligente che segue il recente trend inaugurato da Amazon Echo e Google Home superandoli in qualità del suono e AI. Paragonato anche a casse smart di fascia alta come Bose e Sonos i commenti di chi ha potuto già ascoltarlo al lavoro sono a dir poco entusiastici; per gli audiofili sarà una gioia sapere chesupporta il codec libero FLAC che è lossless.si collega da solo a un altrose lo rileva nelle vicinanze e diventa parte di una rete quando ce ne sono altri per diffondere la stessa musica in tutta la casa. ‘Hey Siri, give me the news’ Prima di vedere le specifiche tecniche una notizia ...