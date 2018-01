: Anticipo Serie A, Chievo-Juventus 0-2 - NotizieIN : Anticipo Serie A, Chievo-Juventus 0-2 - sportface2016 : Reggio Emilia vince una gara lottata contro Pesaro nell'anticipo di Serie A1 - Isolasport : Torino battuta 92-80: nell'anticipo la Dinamo torna al successo anche in campionato - venadimaida : Serie A: Sassuolo-Atalanta 0-3 - venadimaida : Serie A: Sassuolo-Atalanta 0-3 -

Colpo della Juve che passa 2-0 a Verona cole si porta, almeno per una notte, in testa alla classifica. Inizio lento degli uomini di Allegri che tengono in mano il pallino del gioco,ma senza ritmo e ilsi difende con ordine. Fino alla sciocca espulsione di Bastien che,già ammonito,trattiene Asamoah.Nel 2° tempo i bianconeri aumentano i giri.Al 61' l'arbitro Maresca lascia ilin 9 mostrando il rosso a Cacciatore.Juve in vantaggio al 67' con Khedira su assist di Bernardeschi. Raddoppia Higuain all'87'.(Di sabato 27 gennaio 2018)