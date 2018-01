Anticipazioni Una Vita | FABIANA cade dal balcone | è stata spinta da CAYETANA?

Una nuova April in Grey’s Anatomy 14? Anticipazioni da Sarah Drew : “Una trama straziante in più episodi” : Grande protagonista del decimo episodio, il personaggio di April in Grey's Anatomy 14 subirà un'evoluzione importante nel corso della stagione, mettendo in discussione se stessa e ciò che l'ha sempre caratterizzata, il suo credo religioso. Voce narrante dell'episodio che ha sviscerato i temi della violenza domestica e del razzismo della polizia negli Stati Uniti, April ha introdotto anche un'altra questione in Grey's Anatomy 14x10, quello ...

Una Vita Anticipazioni prossima settimana : il tranello e il malore : Una Vita: anticipazioni puntate dal 29 gennaio al 2 febbraio Nuovo imperdibile appuntamento con Una Vita. Le anticipazioni dal 29 gennaio al 2 febbraio svelano che Celia dovrà mandare giù un altro boccone amaro, mentre Pablo e Leonor si divideranno in modo del tutto inaspettato. Al centro delle puntate della prossima settimana di Una Vita ci sarà la relazione tra Felipe e Huertas. Celia si mostrerà accondiscendente con il marito, pronta ad ...

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni - la scelta di Paolo Crivellin ci sarà : per i fans è una farsa (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, Anticipazioni Trono Classico. Paolo Crivellin è pronto a fare la sua scelta ma i dubbi rimangono. Marianna e Angela si esprimono sui social e...(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 10:32:00 GMT)

LA LINEA VERTICALE/ Anticipazioni del 27 gennaio 2018 : in arrivo una brutta notizia per Luigi? : La LINEA VERTICALE, Anticipazioni del 27 gennaio 2018, in prima Tv assoluta. Un mistero si nasconde dietro una porta della clinica; Luigi riceve l'esito degli esami.(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 07:46:00 GMT)

American Crime Story L’Assassinio di Gianni Versace regala un’altra vittima a Cunanan : Anticipazioni 2 febbraio : Sicuramente il secondo episodio è stato più inquietante della première, ma quello che ci attende la prossima settimana promette ancora di meglio. American Crime Story L'Assassinio di Gianni Versace torna in onda la prossima settimana, proprio il 2 febbraio con l'episodio numero tre dal titolo "A Random Killing" in cui Andrew Cunanan colpirà un'altra vittima. Il promo del terzo episodio di American Crime Story L'Assassinio di Gianni Versace ...

Uomini e Donne Anticipazioni : che fine ha fatto Paolo? È stato rinchiuso in una villa con Angela e Marianna : Uomini e Donne anticipazioni, la scelta di Paolo: Il tronista in una villa con Angela e Marianna Che fine ha fatto il tronista Paolo? Perché non è presente nelle ultime puntate di Uomini e Donne? Il mistero è stato risolto da Davide Maggio, che ha svelato una grossa novità in arrivo alla corte di Maria […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni: che fine ha fatto Paolo? È stato rinchiuso in una villa con Angela e Marianna proviene da ...

Una Vita - Anticipazioni : spuntano i primi segreti di Simon : Una Vita - Jordi Coll La famiglia Valverde si è insediata nelle trame di Una Vita e con essa il nuovo maggiordomo Simon, interpretato da Jordi Coll, ovvero Gonzalo de Il Segreto. Nel destino dell’uomo c’è sicuramente un legame speciale con Elvira, la figlia del suo datore di lavoro a cui ha salvato la Vita, ma nel suo presente non mancano segreti da scoprire, come per esempio le tante immagini sacre che custodisce gelosamente e che ...

Una Vita Anticipazioni dal 29 gennaio al 2 febbraio : Huertas umilia Celia : anticipazioni settimanali Una Vita: Celia cerca di allontanare Huertas, ma non ci riesce Le anticipazioni della prossima settimana a Una Vita, Celia pensa ad un piano per allontanare Huertas e chiede a Trini di non prendere provvedimenti contro di lei. La donna inizia, così, a mostrarsi del tutto serena con Felipe, dimostrando di aver accettato […] L'articolo Una Vita anticipazioni dal 29 gennaio al 2 febbraio: Huertas umilia Celia ...

Omicidio Gianni Versace/ Anticipazioni seconda puntata 26 gennaio : la caccia a Cunanan : Omicidio Gianni Versace Anticipazioni del 26 gennaio 2018. Donatella prende il controllo del brand, la Polizia inizia a battere a tappeto la città. Cosa succederà?(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 12:01:00 GMT)

Un posto al sole/ Anita Falco concede una possibilità a Vittorio? (Anticipazioni 26 gennaio) : Anticipazioni Un posto al sole, puntata 26 gennaio: Anita Falco concede una seconda possibilità a Vittorio? Luca non ne è affatto felice e la mette in guardia...(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 10:37:00 GMT)

Anticipazioni Una Vita : il bacio tra CAYETANA e TERESA presto su Canale 5 : Le Anticipazioni di Una Vita riguardanti le prossime puntate italiane che vedremo prestissimo su Canale 5 indicano che CAYETANA Sotelo Ruz (Sara Miquel) ci regalerà un vero e proprio colpo di scena. Al momento stiamo vedendo come la perfida dark lady si sia tramutata in un “agnellino senza memoria”. Dopo aver ucciso Humildad (Monica Portillo) per poter salvare la sua cara amica TERESA (Alejandra Meco), la bionda CAYETANA è stata ...

UNA VITA / Pablo fugge dal carcere per evitare la condanna a morte? (Anticipazioni 26 gennaio) : Anticipazioni Una VITA, puntata 26 gennaio: Pablo fugge dal cercere grazie all'aiuto di Mauro? Dopo la testimonianza di Beltran, il marito di Leonor rischia la condanna a morte.(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 06:42:00 GMT)

Una Vita - Anticipazioni puntate da lunedì 29 gennaio a venerdì 2 febbraio 2018 : Su Canale 5 proseguono le puntate relative alla soap opera spagnola Una Vita (Acacias 38), telenovela che va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14,10 circa. Sono ormai note le anticipazioni delle puntate disponibili dal 29 gennaio al 2 febbraio 2018. Vi segnaliamo subito che al centro della settimana c’è ancora Celia e la gelosia verso l’amante del marito Huertas(ricordiamo che Celia ha scoperto il marito a letto con Huertas). Ma ...