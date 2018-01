Android | trojan nei software degli sviluppatori | 4 | 5 milioni di download infetti

: Android, trojan nei software degli sviluppatori: 4,5 milioni di ... - Blasting News - negozioelettro : Android, trojan nei software degli sviluppatori: 4,5 milioni di ... - Blasting News - negozioelettro : Android, trojan nei software degli sviluppatori: 4,5 milioni di ... - Blasting News - AmePhenix : Attenzione: scovati due nuovi e pericolosi #trojan che colpiscono, rispettivamente, #Windows e #Android - AndroidNewss : #news #Android, trojan nei software degli sviluppatori: 4,5 milioni di … – Blasting News - negozioelettro : Android, trojan nei software degli sviluppatori: 4,5 milioni di ... - Blasting News -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di sabato 27 gennaio 2018) I pirati informatici, spesso conosciuti con il termine inglese Hacker, sono in continua evoluzione per puntare a colpire quanti più utenti è possibile nel minor tempo. Se una volta si usava infettare la singola applicazione VIDEO o il singolo programma, nelle ultime settimane si usa hackerare direttamente iusati dagli. È il caso di #che oggi, si trova ancora nel Play Store delle applicazioni infettate da. Il vantaggio per l'hacker, che si tramuta in vere e proprie seccature nei confrontiutenti, sta nel fatto che tutte le applicazioni pubblicate e sviluppate risultano automaticamente infette. Ciò implica che, vengono caricate sullo store gia' con ilinfiltrato nelle singole app e l'utente che le scarica, si trova dei programmi maligni installati sul proprio dispositivo. Ciò causa anche un aumento delle difficolta' per chi ...