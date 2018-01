Amici 17 | Carmen vince la sfida contro Eleonora e resta nella scuola video

Amici 17/ Diretta pomeridiano : Carmen in sfida - lascerà la scuola? (27 Gennaio 2018) : AMICI 17, anticipazioni e Diretta: Vittorio Ardovino in sfida, Luca Vismara sempre più in crisi dopo la nuova discussione con Rudy Zerbi. Nuove eliminazioni in arrivo?(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 15:02:00 GMT)

Amici 17 - Paola Turci critica Carmen : “Canti da signora” (video) : .@PaolaTurci vuole che Carmen lavori maggiormente sulla parte emotiva dell'esibizione, voi cosa ne pensate? #Amici17 pic.twitter.com/jmoPdbDZlr — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 26, 2018 Ecco il momento clou del daytime di Amici 17, in onda venerdì 26 gennaio su Real Time. Amici 17, i concorrenti in gara Cantanti Einar Ortiz, Carmen Ferreri, The Jab, Yaser Ramadan, Black Soul Trio, Emma Muscat, Grace Cambria, Nicole ...

Amici 17/ Anticipazioni : la bella notizia di Maria De Filippi e la rivalità tra Emma e Carmen : Amici 17, Anticipazioni 24 gennaio 2018. Ottima notizia per gli allievi: Maria De Filippi svela che non ci saranno eliminati questa settimana, ma gli esami continuano...(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 05:30:00 GMT)

L’esito della sfida a squadre ad Amici di Maria De Filippi - da Emma contro Carmen alla rivincita di Einar : Una nuova sfida a squadre ad Amici di Maria De Filippi. La gara è cominciata sabato 20 gennaio e si è conclusa a tre giorni di distanza, nella fascia pomeridiana dedicata, in onda su Canale Cinque. Roberto Casalino ha aperto la puntata pomeridiana di Amici, con l'esibizione in Le Mie Giornate, brano estratto dal nuovo album Errori di felicità. Casalino è autore di grandi singoli di successo per artisti come Marco Mengoni, Emma e Giusy ...

Amici 17/ Daniele - Yaser e Carmen in crisi : nuove eliminazioni in arrivo? : AMICI 17, anticipazioni e Daniele: il serale è sempre più vicino e nella scuola sale la tensione. Daniele, Yaser e Carmen sono sempre più in crisi per le pressioni che subiscono.(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 04:00:00 GMT)

Amici 17/ Carmen ed Emma è tregua? Esito esami riammissione e l'ingresso di Luca Capomaggi : AMICI 17: riprende il daytime del talent show di Maria De Filippi dopo la riammissione di Biondo e di Filippo e dopo la decisione di mandare Vittorio in sfida.(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 04:31:00 GMT)

Amici 17/ Maria Fortuna al posto dell'eliminato Mose? La rivalità tra Carmen ed Emma - "colpa" di Einar? : AMICI 17: Maria Fortuna al posto di Mose eliminato dalla commissione Canto? Un provino la potrebbe far entrare nel programma di Maria De Filippi. Quale sarà la decisione dei professori?(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 05:45:00 GMT)

Amici 2018 - cosa nasconde Carmen? Maria Fortuna tra i nuovi concorrenti : Lo hanno capito anche i muri: non c'è grande simpatia fra Carmen Ferreri ed Emma Muscat. Quest'ultima, però, non ha assolutamente nulla contro la sua collega, anzi ha sempre dichiarato di apprezzare molto la sua voce e la sua forza interpretativa; invece Carmen ha criticato Emma (forse con un pizzico d'invidia) dicendo che è solo bella e che artisticamente non è a un livello più alto di altri ragazzi della scuola di Amici 2018. I più maliziosi ...

Amici 17 Ed.2018/ Carmen vs Emma - chiarimento in arrivo? Dopo le lacrime la Ferreri perde punti! : Amici 17, Carmen Ferreri in lacrime in studio Dopo la ramanzina di Rudy Zerbi, in difesa di Emma. Nella nuova puntata arriva il chiarimento tra le due ragazze?(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 06:27:00 GMT)

Carmen - Amici 17 / I consigli e le critiche di Paola Turci : Carmen Ferreri è una delle cantanti presenti nella scuola di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi, giunto alla diciassettesima edizione. Questa è stata la sua settimana.(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 09:41:00 GMT)

Paola Turci / Le critiche a Carmen Ferreri : "Questa cosa mi fa venire i nervi!" (Amici 17) : Paola Turci tornerà oggi pomeriggio nella scuola di Amici in attesa di dare il via ai suoi nuovi progetti. Ecco tutte le news sulla cantante... (Amici 17)(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 09:23:00 GMT)

Amici 17 - Carmen è “antica” per Paola Turci che la invita a tirare fuori gli artigli (video) : “Io ti sento antica” @PaolaTurci ha dei dubbi su Carmen, come reagirà? #Amici17 pic.twitter.com/WmjpB2bOjI — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 8, 2018 Ecco il momento clou del daytime di Amici 17, in onda lunedì 8 gennaio su Real Time. Amici 17, i concorrenti in gara e le squadre Ferro e Fuoco Ferro: cantanti Einar Ortiz, Carmen Ferreri, Emanuele Avino, Mose, The […] L'articolo Amici 17, Carmen è “antica” per ...

Amici 17/ Anticipazioni : Carmen canta con Alex Britti - le critiche del web (oggi - 21 dicembre) : Amici 17, Anticipazioni e news del 21 gennaio 2017. Carmen Ferreri e Biondo sono sempre più vicini al serale: amatissimi sia dal pubblico che dai professori!(Pubblicato il Thu, 21 Dec 2017 14:15:00 GMT)