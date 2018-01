Amanda Knox | nei college americani per parlare di Meredith

Amanda Knox nei college Usa - 9mila dollari per parlare di Meredith : Più di 9 mila dollari per ogni discorso sull'omicidio di Meredith Kercher. Amanda Knox è 'impegnata' in un tour a pagamento nei college americani per parlare del caso del 2007, quando si trovava a ...

Ad Amanda Knox 9mila euro per parlare di Meredith nei college americani : Più di 9 mila dollari per ogni discorso sull'omicidio di Meredith Kercher. Amanda Knox è "impegnata" in un tour a pagamento nei college americani per parlare del caso del 2007, quando si trovava a Perugia per studiare e la sua coinquilina Meredith è stata uccisa. Amanda Knox è stata inizialmente incriminata e poi definitivamente assolta. Amanda ha siglato un contratto con un'agenzia che sta organizzando le sue ...

Amanda Knox condurrà un programma su Facebook : "In Italia descritta come femme fatale ossessionata dal sesso" : Amanda Knox diventa anchorwoman e ospita un programma in onda su Facebook. "Scarlet Letter Reports", una serie di interviste, è prodotto da Vice Media e analizzerà come le donne siano state diffamate o umiliate pubblicamente e demonizzate dalla stampa.Knox, 30 anni, ha passato quattro anni in prigione in Italia con l'accusa di aver ucciso Meredith Mercher, sua compagna di stanza mentre era una studentessa a Perugia. In seguito ...

