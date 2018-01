Allarme siccità | Confederazione degli agricoltori | ' Raccolto già compromesso'

Sicilia - è Allarme siccità. Ridotte riserve idriche : A Palermo la giunta della regione ha chiesto lo stato di calamità. Per far fronte alla grave crisi idrica, si va verso il razionamento dell'acqua. Appelli alla popolazione a non sprecarla

Allarme siccità ad Israele : possibili misure straordinarie : Israele sta probabilmente per affrontare il quinto anno consecutivo di siccità: sono possibili decisioni drastiche per arginare il fenomeno. Un ulteriore anno di siccità potrebbe ripercuotersi nell’agricoltura ma anche nell’erogazione dell’acqua nelle case, ha spiegato in un’intervista a The Marker il direttore dell’Autorità israeliana per l’acqua, il quale ha sottolineato che questi scenari non erano ...

Allarme siccità a Palermo - sì al razionamento dell acqua : Fra due mesi gli invasi che garantiscono l'acqua a Palermo e nei comuni della provincia saranno a secco. È scritto nero su bianco in una relazione del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti ...

Enna : Coldiretti - Allarme pascoli per siccità e campi gelati : Palermo, 19 dic. (AdnKronos) - "La siccità e il gelo stanno provocando gravi danni in provincia di Enna". A lanciare l’allarme è Coldiretti Sicilia che evidenzia come alla mancanza di pioggia e la carenza di erba per il pascolo si aggiungano le temperature basse che provocano gelate. "Gli allevatori

Agricoltura : Coldiretti - ancora Allarme siccità nella Piana di Catania : Palermo, 12 dic. (AdnKronos) - Continua l'emergenza siccità nella Piana di Catania. A lanciare l'allarme è la Coldiretti etnea che stamane ha incontrato il direttore del Consorzio di bonifica Fabio Bizzini per chiedere di utilizzare le risorse idriche presenti negli invasi che, se non usati, vengono