Addio David Zard | lo storico produttore discografico è morto

L’ Addio di Gillian Anderson a X-Files è ufficiale - David Duchovny ci sarà nelle stagioni future? : ufficiale l'addio di Gillian Anderson a X-Files : la Dana Scully lascia la serie tv che l'ha resa celebre negli anni Novanta, confermando l'uscita di scena del suo personaggio. In una nuova intervista, l'attrice ha spiegato il motivo che l'ha spinta a dire addio, chiarendo una volta per tutte la sua posizione durante il TCA press tour di Fox: "È ora che appenda il capello di Scully. È così. Sono arrivata a questa decisione ancor prima di ...

DAVID CASSIDY È MORTO/ I messaggi delle star per dire Addio a Keith Partridge : È MORTO il cantante e attore americano DAVID CASSIDY , diventato popolare negli anni '70 per la sua partecipazione alla serie tv "La famiglia Partridge ". (Pubblicato il Wed, 22 Nov 2017 11:34:00 GMT)

David Cassidy è morto : Addio alla stella della Famiglia Partridge : David Cassidy è morto. L'artista statunitense, noto per la sua partecipazione alla serie tv La Famiglia Partridge, si è spento all'età di 67 anni presso l'ospedale in cui era stato ricoverato nei giorni scorsi, in seguito al peggioramento delle sue condizioni di salute. Stando a quanto riportano fonti ufficiali, l'artista avrebbe dovuto sottoporsi a un trapianto di fegato che comunque non garantivano un miglioramento della sua salute né era ...