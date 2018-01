A Roma il primo appuntamento di Opera in Mostra

Samp-Roma 1-1 - primo round alla pari : Nonostante il vantaggio con cui i blucerchiati chiudono il primo tempo, nel recupero Edin Dzeko e il solito Alisson strappano in extremis il pareggio

PAGELLE/ Sampdoria-Roma : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 2017-2018 - primo tempo) : PAGELLE Sampdoria Roma: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A 2017-2018, recupero della terza giornata. I protagonisti, migliori e peggiori: tutti i giudizi sul match di Marassi(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 21:35:00 GMT)

Riunione del primo comitato di indirizzo del Convention Bureau Roma e Lazio : Si è riunito presso la Regione Lazio il primo comitato di indirizzo del Convention Bureau Roma e Lazio, costituito il 21 giugno scorso da Confesercenti Roma, Federalberghi – Confcommercio Roma, Federcongressi&eventi e Unindustria, con il supporto di Roma Capitale e…Continua a leggere →

LIVE Inter-Roma - Serie A in DIRETTA : 0-1 - El Sharaawy la sblocca!!! Termina il primo tempo : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Inter-Roma, big match della ventunesima giornata della Serie A 2017-2018: cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla e vivere ...

PAGELLE/ Inter-Roma : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 2017-2018 - primo tempo) : PAGELLE Inter Roma: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A. I protagonisti, i migliori e i peggiori a San Siro: tutti i giudizi sul match della 21^ giornata(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 21:31:00 GMT)

Inter-Roma - Di Francesco : "Dzeko? In campo dal primo minuto" : Se arrivano offerte importanti è mio dovere come ds valutarle ma voglio ribadire che la Roma non va a caccia di offerte in giro per il mondo e non vuole ridimensionare la rosa". di MARIA SCOPECE

Il Chelsea molla Alex Sandro : virata su Emerson Palmieri - primo sondaggio con la Roma : La Roma non ha nascosto la necessità di fare cassa in questo mese di gennaio. Pallotta avrebbe chiesto a Monchi di riallacciare i contatti con il Guangzhou per Nainggolan. Intanto si valuta anche la possibile cessione di Emerson Palmieri. Qualche settimana fa la Juventus si è fatta sotto disposta a mettere sul piatto 20 milioni più 5 di bonus, una proposta però subordinata alla cessione di Alex Sandro. Il laterale mancino del club bianconero, ...

Roma. Jacob Olesen è Primo Levi in un recital teatrale all’Argentina : Al Teatro Argentina fino al 20 gennaio, Jacob Olesen è Primo Levi in un recital teatrale che fa rivivere l’intensità delle parole di Se questo è un uomo, racconto dell’esperienza nel campo di concentramento di Auschwitz dello scrittore torinese. Sul palco…Continua a leggere →

Perché il primo ministro della Romania si è dimesso : Ex titolare del portafoglio dell'Economia in due precedenti governi, Tudose era stato proposto alla posizione di primo ministro da Dragnea a giugno, ma i rapporti tra i due uomini si sono deteriorati ...

MicRomax Bharat Go - il primo smartphone Android Go - potrebbe essere lanciato a fine gennaio : Micromax potrebbe lanciare il primo smarpthone Android Go, Bharat Go, entro la fine del mese. Anche altri produttori indiani punteranno su Android Go per recuperare market share. L'articolo Micromax Bharat Go, il primo smartphone Android Go, potrebbe essere lanciato a fine gennaio è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

