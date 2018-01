: RT @HuffPostItalia: 24 ore di stracci sulle liste: al Nazareno direzione rinviata per una giornata intera. Ma Renzi la spunta su Orlando: 1… - MoniShantiRani : RT @HuffPostItalia: 24 ore di stracci sulle liste: al Nazareno direzione rinviata per una giornata intera. Ma Renzi la spunta su Orlando: 1… - lucianabig : RT @HuffPostItalia: 24 ore di stracci sulle liste: al Nazareno direzione rinviata per una giornata intera. Ma Renzi la spunta su Orlando: 1… - HuffPostItalia : 24 ore di stracci sulle liste: al Nazareno direzione rinviata per una giornata intera. Ma Renzi la spunta su Orland… - CancelloedANews : “Trame al tram” – Pasquale Ferro presenta “Bambola di stracci”, sabato 20 gennaio ore 18 Teatro TRAM. -

(Di sabato 27 gennaio 2018) A mezzanotte lanazionale del Pd non è ancora iniziata. Inizialmente prevista alle 10.30, poialle 16, rimandata alle 20 e poi di nuovo alle 22.30. Diventa una saga senza fine: l'ultima saga della legislatura, l'ultima di questo Pd. L'accordo tra Matteo Renzi e le minoranzeper le politiche 2018 non matura. Per 24 ore alvolano. Veramente il segretario si vende l'intesa con le minoranze già poco dopo le 22: agli orlandiani, il grosso della minoranza,15 seggi, tanti quanti ne aveva offerti all'inizio della trattativa. Ma Andrea Orlando e i suoi stentano a chiudere: fuori dalleresterebbe il grosso della minoranza, inaccettabile. E anche Gianni Cuperlo e Michele Emiliano non ci stanno. E' un braccio di ferro destinato a cambiare i connotati del Pd: dopo le elezioni il partito avrà cambiato volto, come vuole Renzi.A ...