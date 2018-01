14 ANNI | SI IMPICCA IN UNA SEDE SCOUT Si è suicidato a Senigallia | in provincia di Ancona

Cassino - violentata dal padre a 14 ANNI : l'uomo trovato impiccato : impiccato all'interno di una vecchia chiesa. Così è stato trovato l'uomo di 53 anni accusato di aver violentato la figlia. Il ritrovamento pochi minuti fa, sul posto i...

Frosinone - violentata dal padre a 14 ANNI : l'uomo trovato impiccato : impiccato all'interno di una vecchia chiesa. Così è stato trovato l'uomo di 53 anni accusato di aver violentato la figlia. Il ritrovamento pochi minuti fa, sul posto i...

Si impicca a 26 ANNI nell'azienda del padre : Si è ucciso nell' azienda del padre. La tragedia si è consumata nel primo pomeriggio di ieri a Ortona, in contrada Gagliarda, all'interno di una ditta di legnami. A togliersi la vita è stato un ...

Ragazzina si impicca a 13 ANNI - tragedia e lutto in Campania : Si indagherà inevitabilmente anche nel mondo scolastico frequentato dalla giovane suicida, sulle attività parrocchiali svolte, sulle attività sportive e su ogni altro dettaglio utile a far luce sulla ...

Non sa come far fronte ai debiti - artigiano e padre di famiglia si impicca in azienda a 31 ANNI : CONEGLIANO - Altro imprenditore si è tolto la vita sopraffatto da un periodo difficile che non sapeva più come superare: si è impiccato all'interno di un capannone di via...

Ragazzo di 17 ANNI si impicca in cella : salvato dagli agenti penitenziari : Un ragazzino di diciassette anni - un giovane di origini nigeriane recluso per reati contro il patrimonio e per droga - ha cercato di suicidarsi impiccandosi con alcune lenzuola nella sua cella. E' successo mercoledì mattina nel...

'Non ce la faccio più' - artigiano di 58 ANNI si impicca nel suo laboratorio : FRIULI - Aveva confidato agli amici più cari di essere stanco , di non riuscire più a tirare avanti. Gli avevano detto che sarebbe passata, di tenere duro. Una cosa che può succedere, di sentirsi giù. ...

Suicida a 17 ANNI - si impicca allo stadio : passanti sotto choc. Il sindaco : "Non è possibile" : Un 17enne si è Suicidato impiccandosi con una corda alla ringhiera dello stadio di Acireale. A dare l'allarme sono stati i passanti che hanno notato il corpo e hanno chiamato il 112. Sul...

Impiccata a 22 ANNI : "Vittima di ricatto per un video hard". Tre amici indagati a Olbia per tentata estorsione : Tre persone sono indagate dalla procura di Tempio Pausania per il suicidio di Michela Deriu, barista di 22 anni, di Porto Torres (Sassari), avvenuto nella notte tra il 4 e il 5 novembre nell'abitazione di un'amica alla Maddalena. Le accuse ipotizzate dal procuratore Gianluigi Dettori sono istigazione al suicidio, diffamazione aggravata e tentata estorsione. La giovane sarebbe stata ricattata con la minaccia della diffusione di un video hard che ...