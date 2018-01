Zampano-Udinese | arrivano importanti novità | i dettagli

: UFFICIALI B #Machin in prestito dalla #Roma al #Pescara, che cede #Zampano all'#Udinese L'#Entella ingaggia il dife… - Torrenapoli1 : UFFICIALI B #Machin in prestito dalla #Roma al #Pescara, che cede #Zampano all'#Udinese L'#Entella ingaggia il dife… - filippo898 : RT @Luca_Cilli: Francesco #Zampano ha lasciato il ritiro del @PescaraCalcio. Sarà a tutti gli effetti un nuovo giocatore dell’Udinese #Spor… - HyboriaLeague : RT @DiMarzio: #Calciomercato | #Udinese-#Zampano, arrivano conferme: il calciatore lascia il ritiro del #Pescara - calcio24mercato : Pescara, Zampano lascia il ritiro: l'Udinese lo attende - davideinno85 : RT @DiMarzio: #Zampano (@PescaraCalcio) domani visite mediche con @Udinese_1896 @SkySport -

"La Delfino Pescara 1936 comunica di aver autorizzato in accordo con l'allenatore, il giocatore Francescoa lasciare il ritiro. Il giocatore non sarà di conseguenza inserito nella lista dei tesserati che disputeranno l'incontro di questa sera". Il Pescara dà un annuncio importante in chiave mercato.lascia il ritiro del club e si appresta a firmare con l'. L'esterno andrà a dar man forte alla squadra di Massimo Oddo nel rush finale di campionato che vede i friulani lottare per le zone alte della classifica nonostante lo stop in casa della Lazio.