Windows Insider | partecipa al sondaggio e vinci un buono regalo da 1500$ da usare nel

Skype si aggiorna per Windows 10 e Windows 10 Mobile con alcune novità [Insider] : La UWP ufficiale di Skype per Windows 10 e Windows 10 Mobile si è aggiornata ieri per gli Insider nel canale Fast Ring introducendo alcune novità. Changelog: Visualizzazione raccolta della conversazione ? fare clic su “Raccolta” in una chat per recuperare velocemente i contenuti condivisi, inclusi file, collegamenti e media; Chat immediata ? non è più necessario aggiungere gli amici come contatti. Basta cercarli e avviare la ...

Groove Musica : arriva l’equalizzatore su Windows 10 [Insider] : Mentre l’abbonamento Pass e la sezione del Microsoft Store dedicata alla vendita di brani non sono più disponibili, l’app Groove Musica non è stata proprio abbandonata. Un nuovo aggiornamento, infatti, è in rilascio in queste ore su tutti i PC e tablet Windows 10 (smartphone esclusi) che sono registrati al programma Insider nel canale fast. La novità è solamente una ma questa è indubbiamente molto interessante; stiamo parlando ...

Rilasciato la build 17074 di Windows 10 per gli iscritti al programma insider Video : Dopo una lunga attesa #Microsoft ha finalmente Rilasciato la build 17074 #Windows 10 Redstone 4 a tutti gli iscritti al programma insider e che in precedenza avevano scelto l'opzione Fast Ring. Questo aggiornamento è parte integrante del famoso Fall Creators Update annunciato a Maggio dello scorso anno e Rilasciato durante l'autunno. Con l'arrivo di questa attesissima build Microsoft ha introdotto molte novita' [Video], che verranno elencate, ...

Rilasciato la build 17074 di Windows 10 per gli iscritti al programma insider : Dopo una lunga attesa Microsoft ha finalmente Rilasciato la build 17074 Windows 10 Redstone 4 a tutti gli iscritti al programma insider e che in precedenza avevano scelto l'opzione Fast Ring. Questo aggiornamento è parte integrante del famoso Fall Creators Update annunciato a Maggio dello scorso anno e Rilasciato durante l'autunno. Con l'arrivo di questa attesissima build Microsoft ha introdotto molte novità, che verranno elencate, all'interno ...

Microsoft Foto per Windows 10 si aggiorna introducendo diverse novità [Insider] : Durante la giornata di ieri, l’app Microsoft Foto per Windows 10 si è aggiornata introducendo diverse novità per gli Insider nel canale Fast Ring. Changelog: Pop-up “Foto è tutto questo” ? Quando si apre l’app Foto compare un pop-up che spiega le funzionalità di Microsoft Foto; Aggiungi testo animato ? Nel menu “Modifica e crea” è stata aggiunta la voce “Aggiungi testo animato”, tramite questa ...

Windows 10 Mobile : disponibile la build 15254.158 per Insider e non : In nottata Microsoft ha rilasciato un nuovo aggiornamento (build 15254.158) per tutti i dispositivi Windows 10 Mobile, sia Insider che non. Purtroppo il big di Redmond non ha provveduto a rilasciare, almeno per adesso, un changelog apposito ma, come di consuetudine, si tratta probabilmente di soli fix di bug. Per effettuare l’aggiornamento recatevi nelle impostazioni>Aggiornamento e sicurezza>Windows Update.