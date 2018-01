WhatsApp - una nuova App trasforma l’audio in testo : I messaggi audio di WhatsApp sono sempre molto utilizzati, soprattutto dai giovani che prediligono questo metodo alla più semplice digitazione di un testo. I vantaggi di questo servizio offerto dalla piattaforma di messaggistica più diffusa al mondo sono innumerevoli: è possibile condensare in pochi minuti una serie di espressioni e di contenuti che, diversamente, si impiegherebbe tempo a digitare. Le note audio sono sempre più diffuse ed ...

Ikea regala 500 euro - ma è una truffa che gira su WhatsApp Video : Ogni settimana viene scoperta una nuova truffa [Video] e tutte quante adoperano come mezzo di diffusione il social #Whatsapp. Quest'ultimo è l'applicazione preferita dai malintenzionati per arrecare danno agli altri. Il social network dedicato ai messaggi, quindi, è diventato una vittima costante di #truffe. I motivi possono essere molteplici Innanzitutto è il sistema di comunicazione più utilizzato al mondo. Vanta, solo su Android, circa ...

WhatsApp al centro di una nuova pesante truffa via SMS : WhatsApp non è soltanto un servizio molto popolare ma anche uno di quelli al centro di tentativi di truffa, come quello che viene diffuso con un SMS L'articolo WhatsApp al centro di una nuova pesante truffa via SMS è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

WhatsApp : arriva una nuova funzione - via i privilegi all'amministratore gruppi? Video : Lavori in corso: probabilmente è la frase migliore che attualmente si addice ad uno dei sistemi di messaggistica più apprezzati dagli utenti #Smartphone. Parliamo di WhatsApp [Video], che insieme a Telegram e Messenger di Facebook, è diventato uno dei mezzi di comunicazione più apprezzato per molto utenti, partendo dalle chiamate e alle Video chiamate, fino ad arrivare ai messaggi vocali, in attesa per quanto riguarda #WhatsApp delle note Video. ...

WhatsApp : arriva una nuova funzione - via i privilegi all'amministratore gruppi? : Lavori in corso: probabilmente è la frase migliore che attualmente si addice ad uno dei sistemi di messaggistica più apprezzati dagli utenti smartphone. Parliamo di WhatsApp, che insieme a Telegram e Messenger di Facebook, è diventato uno dei mezzi di comunicazione più apprezzato per molto utenti, partendo dalle chiamate e alle video chiamate, fino ad arrivare ai messaggi vocali, in attesa per quanto riguarda WhatsApp delle note video. Il motivo ...

WhatsApp prepara l’aggiunta di una notifica per le menzioni nei gruppi : Facebook vuole che ci sia ordine all'interno delle conversazioni di gruppo di WhatsApp e così sta preparando una nuova funzionalità per rendere più facile individuare le menzioni. L'articolo WhatsApp prepara l’aggiunta di una notifica per le menzioni nei gruppi è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Scoperta una falla in WhatsApp che mina la sicurezza dei gruppi privati : I ricercatori dell'Università della Ruhr hanno scoperto una falla all'interno di WhatsApp che mina la sicurezza e la privacy degli utenti riguardo ai gruppi privati. L'articolo Scoperta una falla in WhatsApp che mina la sicurezza dei gruppi privati è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Boldrini - una fake news gira su WhatsApp : 'mai fatto assumere parenti' | : La presidente della Camera ha smentito la vicenda, inventata e fatta girare sui social, di un suo fantomatico nipote che sarebbe stato assunto a Palazzo Chigi: "Non fatevi ingannare da certe bufale e ...

WhatsApp - arriva una interessante 'collaborazione' con Instagram? Ecco perché Video : Tempo di aggiornamenti per quanto riguarda uno dei sistemi di messaggistica istantanea più utilizzati dagli utenti #Smartphone: parliamo ovviamente di #Whatsapp che, insieme a Telegram ed a Messenger di Facebook, è una delle applicazioni più utilizzate sui dispositivi mobili. Gia' nel 2017 abbiamo assistito a diverse novita' promosse dagli sviluppatori di Whatsapp, come ad esempio la possibilita' di registrare i messaggi vocali senza tener ...

Befana 2018 : ecco una serie di frasi e filastrocche - da inviare su WhatsApp - Facebook : Arriva la Befana la notte fra 5 e 6 Gennaio. ecco una serie di frasi da inviare ad amici o parenti. Mancano ormai poche ore alla "notte della Befana", un momento molto atteso dai bambini ma non...

I blog a favore dell’anoressia si nascondono su WhatsApp : “Vomita o prendi una purga” : «Domenica: 200 calorie al massimo. Lunedì: digiuno. Martedì: 500 calorie al massimo». È il mortifero decalogo di una «dieta» pubblicata su un blog italiano pro-ana. Dove ana sta per anoressia. Un fenomeno di cui si parla poco ma che è in crescita. Sono tre milioni gli italiani colpiti da disturbi del comportamento alimentare, secondo stime del mini...

WhatsApp - in arrivo una super novità per il 2018. Ecco quale Video : Il 2018 sara' un anno importante per il settore della tecnologia: dal punto di vista dei dispositivi mobili, protagonisti indiscussi saranno #samsung, Huawei ed Apple rispettivamente con il lancio sul mercato del Galaxy S9, P11 e tre nuovi iPhone, mentre interessanti novita' dovrebbero riguardare anche i sistemi di messaggistica istantanea [Video]. A proposito di questi, uno dei più scaricati è proprio #Whatsapp, che dovrebbe promuovere nuove ...

WhatsApp NON FUNZIONERA' PIU' NEL 2018/ Non è una bufala : ecco i sistemi operativi colpiti dallo switch-off : WHATSAPP smette di funzionare nel 2018: non è una bufala, ma la triste realtà annunciata dal servizio di messaggistica di Facebook. ecco i sistemi operativi interessati dallo switch-off.(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 04:56:00 GMT)

WhatsApp a pagamento da sabato mattina 30 dicembre - ancora una bufala di fine 2017 (tanto per gradire) : Non potevamo certo farcela mancare: la nota relativa a WhatsApp a pagamento da questo sabato mattina del 30 dicembre è di certo l'ultima di questo genere di questo 2017 (ma giusto perché non c'è abbastanza tempo per un'altra prima della mezzanotte di domani che segnerà l'inizio del 2018). Ebbene, la bufala ritorna in gran forma sull'app delle app con il solito messaggio allarmistico e che invita tutti a mettersi all'opera per fare in modo che ...