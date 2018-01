Volete comprare un nuovo PC? Forse è meglio aspettare

: RT @la_vancy: Ma una tonaca nuova a #DonMatteo11 gliela volete comprare??? - Chicomesol : RT @la_vancy: Ma una tonaca nuova a #DonMatteo11 gliela volete comprare??? - SimonaCroisette : RT @la_vancy: Ma una tonaca nuova a #DonMatteo11 gliela volete comprare??? - la_vancy : Ma una tonaca nuova a #DonMatteo11 gliela volete comprare??? - raffaelericci13 : RT @si_scalda: Confermo tutto. Ora se volete scusarmi devo andare a comprare del cianuro per fare uno scherzo simpatico a Mandzukic è al m… - costantinobuono : @MonicaCirinna Voi radical chic volete comprare tutto, anche gli esseri umani. -

(Di venerdì 26 gennaio 2018) Se avete già deciso di compare un PCdi zecca per sostituire quello vecchio magari non più adatto alle vostre esigenze, behvi conviene… il motivo? L’amministratore delegato di Intel, Brian Krzanich, ha annunciato durante una conferenza a porte chiuse che i prossimi processori, grazie al lavoro svolto negli ultimi mesi, saranno completamente immuni dalle vulnerabilità di Meltdown e Spectre, che hanno causato tante preoccupazioni e problemi all’intero mondo della sicurezza informatica. I nuoci chip, quindi, non avranno bisogno di un’apposita patch che, come abbiamo visto con le attuali CPU, può provocare riavii spontanei e fino al 30% di calo in termini di performance generali, il quale si nota in particolar modo durante il gaming pesante, l’editing video e la programmazione. Ritornando al discorso di prima, comprando adesso un PC ...