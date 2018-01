Vivo X20 Plus UD | il primo smartphone con lettore impronte digitali sotto display

Vivo X20 Plus UD - l'annuncio ufficiale conferma prezzo e disponibilità : Vivo ha finalmente ufficializzato in queste ore il nuovo X20 Plus UD , come primo smartphone al mondo dotato di lettore di impronte posizionato sotto lo schermo (la sigla 'UD' sta infatti per 'Under Display'). Il Vivo X20 Plus UD era stato comunque mostrato come prototipo definitivo all'inizio ...

Vivo presenta X20 Plus UD - uno smartphone rivoluzionario : Vivo ha da poche ore presentato il suo nuovo X20 Plus UD, il primo smartphone ad esser dotato di sensore di riconoscimento d’impronta integrato nel display. Caratteristiche Di cose ce ne sarebbero da dire tante, di riflessioni se ne potrebbero fare a bizzeffe, ma forse non è ancora il momento più adatto. Infatti, dopo avervi parlato della sua prima apparizione durante il CES 2018, Vivo ha deciso di presentare ufficialmente e mettere in ...

Vivo X20 Plus UD ufficiale : è il primo smartphone con lettore di impronte sotto al display : Dopo averlo mostrato al CES 2018, Vivo ha annunciato ufficialmente Vivo X20 Plus UD, il primo smartphone al mondo con lettore di impronte digitali installato sotto al display. Non è ancora nota la data in cui sarà possibile acquistare il nuovo smartphone, che ha una scheda tecnica da medio gamma e un prezzo abbastanza impegnativo. L'articolo Vivo X20 Plus UD ufficiale: è il primo smartphone con lettore di impronte sotto al display è stato ...

Vivo X20 Plus UD - la presentazione prevista il 25 gennaio : Giovedì prossimo, secondo quanto anticipato da una fonte attendibile, sarebbe prevista la presentazione ufficiale del Vivo X20 Plus UD , il primo smartphone al mondo a vantare la presenza di un lettore di impronte 'Under Display'. La stessa fonte ha previsto per il Vivo X20 Plus UD un prezzo di lancio pari a circa 500 euro sul mercato asiatico. Lo smartphone ...