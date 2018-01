Virus Zika | USA | nelle aree più esposte +21% di difetti alla nascita

Medicina : il Virus Zika colpisce la placenta - forse spiegata la microcefalia : Una nuova ricerca suggerisce che Zika potrebbe danneggiare la placenta delle mamme incinte: il virus ha causato un focolaio di recente, facendo registrare anche la nascita di bambini con microcefalia (la circonferenza del cranio è più piccola della media) e altre malformazioni. La Oregon Health and Science University ha pubblicato su Nature Communications uno studio che descrive come l’infezione da virus Zika in cinque scimmie rhesus in ...

Virus Zika : gravi danni per i primi bambini nati con microcefalia : Una ricerca pubblicata dai Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) ha studiato 15 tra i primi nati affetti da microcefalia in Brasile, a seguito dell’epidemia di Virus Zika, scoppiata circa due anni fa: nei piccoli si è rilevato che lo sviluppo fisico e cognitivo è uguale a quello di un neonato di 6 mesi. A 22 mesi non riescono ancora a sedersi e masticare, non hanno forma di linguaggio, e non sanno pronunciare suoni come ...