Verso l' Open Day

Tennis - Australian Open 2018 : domani (venerdì 26 gennaio) la semifinale Federer-Chung! Programma - orari e come vederla in tv. Il tabellone Verso la finale : domani venerdì 26 gennaio termineranno le semifinali agli Australian Open 2018, primo Slam della stagione di Tennis. Si preannuncia una giornata davvero intensissima con il match tra il coreano Hyeon Chung e Roger Federer e che ci dirà chi tra il giovane asiatico o il fenomeno di Basilea avrà accesso all’ultimo atto. Di seguito il Programma dettagliato e l’orario d’inizio dell’incontro di domani (venerdì 26 gennaio) agli ...

Tennis - Australian Open 2018 : domani (giovedì 25 gennaio) iniziano le semifinali! Programma - orari e come vederli in tv. Il tabellone Verso la finale : domani giovedì 25 gennaio inizieranno le semifinali agli Australian Open 2018, primo Slam della stagione di Tennis. Si preannuncia una giornata davvero intensissima perché conosceremo le due giocatrici che si affronteranno sabato nella finale femminile ma sapremo anche il nome del primo finalista al maschile. Simona Halep e Caroline Wozniacki partono con i favori del pronostico contro Angelique Kerber ed Elise Mertens ma dovranno stare attente a ...

Australian Open 2018 - il ritiro di Rafael Nadal apre la strada a Roger Federer? Il Maestro Verso il trionfo - tabellone in discesa : Giornata di grandi sorprese agli Australian Open dove oggi si sono disputati i primi quarti di finale: se nella notte Kyle Edmund aveva fatto il colpaccio della vita eliminando il quotato Grigor Dimitrov e raggiungendo così le semifinali di uno Slam per la prima volta in carriera, fa decisamente più scalpore l’uscita di scena di Rafael Nadal. Il numero 1 del mondo, grande favorito del vigilia, è stato costretto al ritiro a causa di ...

Tennis - Australian Open 2018 : domani (mercoledì 24 gennaio) gli ultimi quarti di finale! Programma - orari e come vederli in tv. Il tabellone Verso la finale : domani mercoledì 24 gennaio si giocheranno gli ultimi quarti di finale agli Australian Open 2018, primo Slam della stagione di Tennis. Sul cemento di Melbourne si giocano quattro sfide da urlo che assegnano i posti in semifinale: si preannuncia grande spettacolo. Torna in campo Roger Federer che se la dovrà vedere contro l’ostico ceco Tomas Berdych nel match serale previsto sul centrale mentre ad aprire le danze sarà la sfida tra le due ...

Australian Open 2018 : Rafael Nadal un rullo compressore. Strada spianata Verso la semifinale ed una condizione fisica inaspettata : Seconda vittoria per Rafael Nadal negli Australian Open 2018, primo Major dell’anno sul cemento di Melbourne (Australia). Lo si sapeva già: il percorso dello spagnolo non era dei più complicati e la Strada verso la semifinale sembrava spianata. Le incertezze o le perplessità riguardavano la condizione fisica di Rafa, presentatosi ai nastri di partenza della competizione senza aver disputato alcun incontro ufficiale. I dubbi sono stati ...

Tennis - Andreas Seppi vince l’East Hotel Camberra! Trionfo nel challenger - adrenalina Verso l’Australian Open : Andreas Seppi arriverà carico più che mai all’Australian Open, primo Slam della stagione che scatterà lunedì 15 gennaio. L’azzurro, infatti, ha vinto l’East Hotel Canberra: si tratta di un torneo challenger disputato sui cementi della capitale australiana. Il 33enne incassa 11000 dollari e 80 punti ATP che gli permettono di risalire al numero 78 della classifica ATP. L’altoatesino ha sconfitto l’ungherese Marton ...

Tennis - Australian Open 2018 : analisi tabellone maschile. Verso una finale tra Federer e Nadal? : Australian Open, -2. Nella notte tra domenica e lunedì scatterà l’edizione 2018 dello Slam Down Under, quello con cui, dopo l’antipasto dei primi tornei, si inizia a fare sul serio. Abbiamo ancora negli occhi l’epica finale dello scorso anno quando Roger Federer e Rafael Nadal scrissero un altro capitolo della loro infinita rivalità, per molti il più bello, certamente quello meno atteso, battagliando per cinque set fino alla ...

Tennis - Australian Open 2018 : il tabellone di Rafael Nadal. Il possibile cammino dello spagnolo Verso la finale : Rafael Nadal può sorridere al termine del sorteggio degli Australian Open 2018, primo Slam della stagione di Tennis che scatterà lunedì 15 gennaio a Melbourne. Lo spagnolo, testa di serie numero 1, è infatti capitato nella parte migliore del tabellone e il suo tabellone sembra essere assolutamente agevole, una vera e propria autostrada quantomeno fino alle semifinali. Esordio molto semplice contro il dominicano Estrella Burgos, poi il vincente ...

Tennis - Australian Open 2018 : il tabellone di Roger Federer. Il possibile cammino dello svizzero Verso la finale : Roger Federer è stato davvero molto sfortunato con il sorteggio del tabellone degli Australian Open 2018, primo Slam della stagione di Tennis che scatterà lunedì 15 gennaio a Melbourne. Il Maestro è infatti capitato nella parte peggiore ed è atteso da incroci molto difficili sulla strada che conduce verso la finale. Il detentore del titolo dovrà davvero superarsi se vorrà qualificarsi all’atto conclusivo. Esordio agevole contro lo sloveno ...

Nuoto - Europei Copenhagen 2017 : quanti volti nuovi per l’Italia. C’è un futuro Verso Tokyo 2020 e oltre : Non è stato solo l’Europeo dei grandi ritorni e della “generazione di mezzo”, quello che si è appena concluso alla Royal Arena di Copenhagen. La manifestazione danese ha portato alla luce anche alcuni giovani di grande prospettiva che nel giro di due anni potrebbero entrare stabilmente nel giro azzurro e togliersi anche qualche importante soddisfazione in vista di Tokyo 2020. LE CERTEZZE. Simona Quadarella ha completato il 2017 ...

Nuoto - Assoluti Invernali 2017. Sabbioni - il ritorno! Record e speranze Verso Copenaghen : Non è un Record “normale” quello ottenuto nei 100 dorso da Simone Sabbioni nella vasca di casa. Non lo è per due motivi: perché il riccionese è il primo uomo italiano ad abbattere la barriera dei 50″ sulla distanza nella vasca da 25 metri e perché questo primato arriva a 19 mesi dal Record in vasca lunga, sempre ottenuto a Riccione, che permise al dorsista romagnolo di qualificarsi per le Olimpiadi di Rio. Da quel momento per ...

