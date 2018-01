Usr Lombardia | no rettifica ai contratti dei ricorrenti DM in attesa del parere

: "Si comunica che il Liceo Vico di Corsico (MI) propone due incontri di formazione e aggiornamento, tenuti da... - DislessiaTicon : "Si comunica che il Liceo Vico di Corsico (MI) propone due incontri di formazione e aggiornamento, tenuti da... - Mu_ul_lil : Dal ufficio scolastico regionale della lombardia(vecchio provveditorato) -

Leggi la notizia su scuolainforma

(Di venerdì 26 gennaio 2018) Chiarimenti in merito alla situazione deiabilitati con il diploma magistrale. Negli ultimi giorni, molti docenti hanno ricevuto una comunicazione da parte dei propri istituti scolastici. Essi sono docenti con ricorso pendente per l’inserimento in Gae, che hanno stipulato contratto a tempo determinato e indeterminato. Nella comunicazione si evidenzia di specificare la loro posizione in base agli … L'articolo Usr: noaideiDM indeldell’Avvocatura di Stato proviene da Scuolainforma.